Μαζιώτης: «Ούτε σε 1.000.000 χρόνια δεν θα σωφρονιστώ» – Έντονος προβληματισμός στην ΕΛ.ΑΣ για την αποφυλάκιση του...

Όπως ενημερώσαμε και νωρίτερα, ο Νίκος Μαζιώτης βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού στις 14 Σεπτεμβρίου, έχοντας εκτίσει την ποινή του. Ο Μαζ...



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η επιστολή του, καθώς ο ίδιος αναφέρεται στις επανειλημμένες απορρίψεις των αιτημάτων του για υφ’ όρον απόλυση.



Όπως αναφέρει, τα δικαστικά συμβούλια της Λαμίας απέρριψαν επτά φορές την υφ’ όρον αποφυλάκισή του, μεταξύ άλλων με το σκεπτικό ότι δεν έχει «σωφρονιστεί» και δεν έχει «βελτιωθεί» ηθικά.



Ο ίδιος, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ούτε σε 1.000.000 χρόνια δεν θα γίνει αυτό.» Σε άλλη επιστολή το 2025 έγραφε «Οι επαναστάτες δεν “σωφρονίζονται” και δεν “βελτιώνονται ηθικά”.»



Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αναφορά του στις σημερινές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, όπου υποστηρίζει ότι ο αγώνας «εναντίον του Κράτους και του κεφαλαίου» είναι «δίκαιος», «αναγκαίος» και «επιβεβλημένος».



Η επικείμενη έξοδός του από τη φυλακή έχει προκαλέσει έντονο προβληματιμσό στις αρχές , καθώς ο ίδιος, μέσα από τις τοποθετήσεις του, δεν φαίνεται να αποκηρύσσει τη δράση για την οποία καταδικάστηκε.



Στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται πλέον και το περιεχόμενο των δηλώσεών του, ιδιαίτερα εκείνων που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της δράσης του.

Αναλυτικά η επιστολή



«Ένας ξεχωριστός Σεπτέμβρης…



Σαν σήμερα, στις 2 Σεπτέμβρη του 2009 είναι η επέτειος μιας από τις σημαντικότερες ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα και γενικά του εγχώριου αντάρτικου πόλης, η επίθεση με αυτοκίνητο-βόμβα με 150 κιλά εκρηκτικά ΑΝFΟ εναντίον του Χρηματιστηρίου Αθηνών.



Ήταν τότε που ο Επαναστατικός Αγώνας μιλούσε για την κρίση, από το 2005 πριν αυτή ξεσπάσει στις ΗΠΑ και πριν ακόμα αυτή πλήξει τη χώρα το 2009-2010. Όταν μιλούσε για τα μνημόνια πριν ακόμα αυτά επιβληθούν.



Όταν μιλούσε για την ευκαιρία τότε μιας συστημικής ανατροπής και επανάστασης που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε.



Στις 5 Σεπτεμβρίου 2003 είναι η επέτειος που ξεκίνησε τη δράση του ο Επαναστατικός Αγώνας με τη διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα.



Σε λίγες μέρες, στις 14 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζομαι με λήξη ποινής, έχοντας εκτίσει με 14 χρόνια παραμονής στη φυλακή συν 6 χρόνια εργασία, το σύνολο των 20 ετών κάθειρξης, ποινή στην οποία έχω καταδικαστεί για τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα.



Σε μια εποχή που αλλάζουν αλλεπάλληλα οι ποινικοί και οι «σωφρονιστικοί» κώδικες, αυξάνοντας τα όρια των ποινών και του πραγματικού χρόνου έκτισης των ποινών, ακόμα και με παράνομες αλχημείες όσον αφορά την αναδρομική ισχύ των νόμων, όταν διαχρονικά η κύρια προτεραιότητα του κράτους είναι η αντιμετώπιση των πολιτικών του αντιπάλων, είμαι ο πρώτος κρατούμενος των ελληνικών φυλακών και ο πρώτος πολιτικός κρατούμενος με 20ετή ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης που εκτίει το σύνολο της ποινής του, χωρίς αναστολή, όπως συνήθως γινόταν μέχρι τώρα. Αυτή η εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα του ότι τα δικαστικά συμβούλια της Λαμίας έχουν απορρίψει 7 φορές την υφ’ όρον αποφυλάκισή μου με το σκεπτικό ότι δεν έχω «σωφρονιστεί», δεν έχω «βελτιωθεί» ηθικά και ότι αρνούμαι να αναγνωρίσω ως εγκληματική τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα.



Πράγματι έχουν δίκιο! Σε κάποια ακρόαση του δικαστικού συμβουλίου, σε ερώτηση αν έχω «σωφρονιστεί», απάντησα ότι ούτε σε 1.000.000 χρόνια δεν θα γίνει αυτό.



Αρνούμαι λοιπόν να υιοθετήσω την «ηθική» τους, την ηθική της υποταγής, ούτε φυσικά έχω αναθεωρήσει για τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα, η οποία ήταν επωφελής και αναγκαία για την κοινωνική πλειοψηφία, τον λαό και το προλεταριάτο αφού στρεφόταν εναντίον του εγκληματικού κρατικο-καπιταλιστικού συστήματος εξουσίας. Ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες όπου το σύστημα γίνεται όλο και πιο άγριο καταδικάζοντάς μας ισόβια στη δουλεία του χρέους, καταδικάζοντάς μας στη φτώχεια και την εξαθλίωση, εξοντώνοντας λαούς και πληθυσμούς πλεονάζοντες για το ίδιο με τους πολέμους, τις γενοκτονίες και τις πολιτικές διάσωσής του και σκοτώνοντας αργά αλλά σταθερά τον πλανήτη που ζούμε προς χάρη του κέρδους και της εξουσίας μιας αισχρής μειοψηφίας.



Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες ο αγώνας εναντίον του Κράτους και του κεφαλαίου όχι μόνο είναι δίκαιος αλλά και αναγκαίος και επιβεβλημένος.



Δεν θα άλλαζα στο παραμικρό τις πολιτικές-αγωνιστικές επιλογές μου, ακόμα κι αν γύριζα τον χρόνο πίσω.



Αυτή η εξέλιξη της έκτισης του συνόλου της ποινής, έχει και τη θετική της πλευρά, αφού δεν θα έχω καν περιοριστικούς όρους, δηλαδή δεν θα δίνω παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που θα διαμένω.



Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όλα τα συντρόφια, όλες και όλους που στάθηκαν αλληλέγγυες/αλληλέγγυοι με οποιονδήποτε τρόπο όλα αυτά τα χρόνια μ’ εμάς τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, που παραμείναμε συνεπείς στις επιλογές αγώνα που κάναμε.



ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ



ΖΗΤΩ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ



ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΛΑΜΠΡΟ ΦΟΥΝΤΑ



2 Σεπτεμβρίου 2026



Φυλακές Δομοκού,



Νίκος Μαζιώτης»





Τον Νοέμβριο του 2023 είχε αποφυλακιστεί η σύντροφός του, Πόλα Ρούπα.



Το βλέμμα των αρχών είναι πλέον στραμμένο στην επόμενη ημέρα της αποφυλάκισής του και στις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.







Ο Μαζιώτης είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας», καθώς και για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ άλλων έκρηξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει εκτίσει 14 χρόνια στη φυλακή, ενώ έξι επιπλέον χρόνια υπολογίζονται μέσω εργασίας, συμπληρώνοντας συνολικά τα 20 έτη κάθειρξης.