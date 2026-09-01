Σήμερα γίνεται «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ»... Με 10 drones, τεχνητή νοημοσύνη, 235 κάμερες και 138 αστυνομικούς στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 235 κάμερες κυκλοφορίας, πληροφορίες για τροχαία και άλλα συμβάντα, έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καιρικές συνθήκες, δεδομένα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται στο πεδίο.Στην επιτήρηση του οδικού δικτύου συμμετέχουν παράλληλα 10 drones, τα οποία μεταδίδουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο, επιτρέποντας στους αξιωματικούς να έχουν άμεση εικόνα για τα σημεία όπου παρατηρείται συμφόρηση. Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιείται για την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται ταχύτερα οι περιοχές στις οποίες απαιτείται παρέμβαση.Μόλις εντοπιστεί ένα περιστατικό που μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία, οι μοτοσικλετιστές της νέας ομάδας θα μπορούν να κατευθύνονται άμεσα στο σημείο. Η αποστολή τους δεν θα περιορίζεται στην καταγραφή του συμβάντος. Θα μπορούν να παρεμβαίνουν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και, όπου απαιτείται, ακόμη και στη διαχείριση των σηματοδοτών, προκειμένου να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η ομαλή ροή των οχημάτων.Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστεί το γνωστό φαινόμενο «ντόμινο», όπου ένα τροχαίο ή ένα ακινητοποιημένο όχημα σε έναν κεντρικό δρόμο προκαλεί ουρές χιλιομέτρων και μεταφέρει το πρόβλημα σε γειτονικές λεωφόρους.Οι δρόμοι που βρίσκονται στο «ραντάρ»Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεγάλες οδικές αρτηρίες της Αττικής, όπου καταγράφονται συχνά σημαντικές καθυστερήσεις.Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Κηφισίας, η Λεωφόρος Συγγρού, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Αρδηττού, η Βουλιαγμένης, η Ποσειδώνος, η Ακτή Μιαούλη, η Λεωφόρος Αθηνών, η Λεωφόρος Σχιστού και η Λεωφόρος Μεσογείων. Πρόκειται για οδικούς άξονες στους οποίους ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία.Στην επιχειρησιακή λειτουργία του νέου μηχανισμού συμμετέχουν καθημερινά περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο στο επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους.Το εγχείρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγέθους της κυκλοφορίας στην Αττική. Περισσότερα από 700.000 οχήματα εισέρχονται καθημερινά μόνο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου ξεπερνά τα 1.600 χιλιόμετρα.Σε πλήρη ανάπτυξη, το σύστημα εκτιμάται ότι θα μπορεί να διαχειρίζεται περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα ημερησίως.τελικός στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος θα μπορούσε σταδιακά και σε βάθος χρόνου να επιτευχθεί βελτίωση της κυκλοφορίας ακόμη και κατά 25%. Η πραγματική δοκιμασία του νέου μηχανισμού αναμένεται, πάντως, με την επιστροφή της Αττικής σε πλήρεις ρυθμούς λειτουργίας και ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα των σχολείων, όταν η κυκλοφοριακή πίεση αυξάνεται σημαντικά.