Washington Post: Οι Ρώσοι σηκώνουν μαζικά μετρητά υπό τον φόβο ότι ο Πούτιν θα δεσμεύσει τις καταθέσεις τους – Τεράστια φυγή κεφαλαίων

Σε κρίσιμη καμπή περιέρχεται το ρωσικό τραπεζικό σύστημα, καθώς η εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones και ο διάχυτος φόβος ...

Σε κρίσιμη καμπή περιέρχεται το ρωσικό τραπεζικό σύστημα, καθώς η εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones και ο διάχυτος φόβος για πιθανή κρατική κατάσχεση των καταθέσεων πυροδοτούν ένα πρωτοφανές κύμα αναλήψεων μετρητών, απειλώντας άμεσα τη δυνατότητα του Κρεμλίνου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που επικαλείται η Washington Post, σχεδόν 2,92 δισεκατομμύρια ευρώ (286,4 δισεκατομμύρια ρούβλια) αποσύρθηκαν τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου.Το ποσό αυτό προστίθεται στα 6,26 δισεκατομμύρια ευρώ που αποσύρθηκαν τον Ιούλιο και στα περισσότερα από 3,86 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο.Όπως εκτιμά ο Ταράς Σκβόρτσοφ, ανώτατο στέλεχος της Sberbank —της μεγαλύτερης τράπεζας λιανικής στη Ρωσία— οι συνολικές αναλήψεις για το τρέχον έτος ενδέχεται να διπλασιάσουν το ποσό που αποσύρθηκε κατά τον πρώτο χρόνο της εισβολής.Ηδη το συνολικό ποσό που έχει διοχετευθεί εκτός τραπεζών φέτος ξεπερνά τα 21,18 δισεκατομμύρια ευρώ (2 τρισεκατομμύρια ρούβλια) που αποσύρθηκαν το 2022.Η μαζική φυγή κεφαλαίων προκαλεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε έναν χρηματοπιστωτικό τομέα που ήδη πιέζεται από την αύξηση των «κόκκινων» δανείων, ως απόρροια της κρατικά κατευθυνόμενης πιστωτικής επέκτασης για την ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας.Πρώην ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος των οικονομικών, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, περιέγραψε την κατάσταση στην αμερικανική εφημερίδα.«Τα drones πετούν. Πράγματα καίγονται. Η νευρικότητα μεγαλώνει. Και η καθημερινή σοφία των ανθρώπων μπορεί να τους λέει ότι πρέπει να έχουν μετρητά κάτω από το μαξιλάρι τους και όχι κάπου σε τράπεζες όπου μπορεί να μην επιστραφούν ποτέ», δήλωσε.«Για ορισμένες τράπεζες αυτό είναι πραγματικά πρόβλημα. Δεν το περίμεναν αυτό, είχαν επενδύσει όλα τα μετρητά αλλού, και όμως ο κόσμος έρχεται και σηκώνει μισό τρισεκατομμύριο ρούβλια τον μήνα».Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, πρώην σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, υπογράμμισε την απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών.«Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα ή στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όλα αυτά είναι συνέπεια του φόβου ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάτι με το τραπεζικό σύστημα, ότι θα μπορούσε να κρατικοποιήσει τις καταθέσεις».Η ίδια συμπλήρωσε πως, αν και θεωρεί απίθανη μια πλήρη κρατικοποίηση, «Δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο οι αρχές να επιβάλουν όρια στις αναλήψεις».