Ένοπλες Δυνάμεις: Voucher για τις μετακινήσεις, τάμπλετ, υπολογιστές και… διδακτορικά σε αξιωματικούς και σπουδαστές στρατιωτικών Σχολών

Ως ισχυρό σήμα από την κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά ερμήνευσαν στο Πεντάγωνο την κάλυψη όλων των διαθέσιμων θέσεων στις Στρατιωτικ...



Τόσο η εντυπωσιακή εισαγωγή της υψηλής τεχνολογίας στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις όσο και τα drones, η νέα θητεία, αλλά και τα κίνητρα που έχουν δοθεί στα στελέχη το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι άρχισαν να λειτουργούν, με τα επιτελεία να επεξεργάζονται τώρα νέα δέσμη παροχών για αξιωματικούς και σπουδαστές.



Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η παροχή voucher που θα καλύπτει τις μετακινήσεις (το κόστος δηλαδή) ιδίως των νεότερων αξιωματικών, ενώ στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών σχεδιάζεται να δοθούν τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και νέος σύγχρονος, τεχνολογικός εξοπλισμός.



Κοντά σε αυτά, σημείο-κλειδί αποτέλεσε η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών με τον ν. 5265/2026, καθώς οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) θα παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση με τετραετή φοίτηση, οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνολικά 240 πιστωτικές μονάδες ECTS, αποτυπώνοντας όχι μόνο την αλλαγή ονομασίας, αλλά την αναβάθμιση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των αυριανών υπαξιωματικών.



Κάν’ το όπως η Ουκρανία



Η παραπάνω επιλογή κάθε άλλο παρά τυχαία θεωρείται, αφού τα δυτικά επιτελεία (ανάμεσά τους και το ελληνικό Πεντάγωνο) έχουν καταλήξει ότι η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας οφείλεται στο «δόγμα των μικρών ηγετών», δηλαδή στη δυνατότητα των Ουκρανών αξιωματικών να λαμβάνουν αποφάσεις και σε χαμηλότερα επίπεδα, αντί του πυραμιδικού συστήματος οργάνωσης του ρωσικού Στρατού.



Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμενο για το Πεντάγωνο είναι να εμπεδωθεί μια νέα φιλοσοφία στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, καθώς προβλέπεται πλέον μια αυτοτελής σταδιοδρομία υπαξιωματικού, με διακριτό ρόλο, αυτοτελή βαθμολογική εξέλιξη, σαφείς ευθύνες και προοπτική μέχρι τις ανώτατες βαθμίδες της δικής τους ιεραρχίας, με ανοιχτή τη δυνατότητα μετάταξης στο Σώμα των Αξιωματικών, για όσους το επιθυμούν.



Η έμφαση στους «μικρούς ηγέτες», αλλά και στην ποιότητα της στρατιωτικής εκπαίδευσης στο εξής αντανακλάται και στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, αποτέλεσμα της δομικής μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», όπως και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ηδη, έχει προβλεφθεί ότι στα νέα οπλικά συστήματα, στις σύγχρονες επικοινωνίες, στα μη επανδρωμένα μέσα, στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου και στις δικτυοκεντρικές δυνατότητες σημαίνοντα ρόλο θα διαδραματίζουν όλα τα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αφού στρατηγικός στόχος καθίσταται η υψηλή κατάρτιση και η εξειδίκευση.



Οι νέοι ρόλοι



Αλλωστε, οι «ελληνικοί εγκέφαλοι» στις Ενοπλες Δυνάμεις μπορούν να αναδειχθούν σε ένα από τα βασικά στοιχεία εξισορρόπησης χωρών με ισχυρή αμυντική βιομηχανία και τεχνογνωσία στην κατασκευή σύγχρονων συστημάτων, ακόμη σε κοντινή περίμετρο από την Αθήνα. Για τον λόγο αυτό, και οι Ελληνες υπαξιωματικοί της επόμενης δεκαετίας θα βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στον επιχειρησιακό και τεχνικό πυρήνα αυτών των συστημάτων, είτε:



■ Ως χειριστές σύγχρονων μη επανδρωμένων μέσων, όπως το V-BAT.

■ Ως χειριστές ελικοπτέρων Black Hawk, Chinook, Apache.

■ Στην επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη τεχνολογικά προηγμένων πλατφορμών, όπως τα SPIKE N-LOS.

■ Παράλληλα με τα συστήματα αεράμυνας και πυραυλικού Πυροβολικού. Αλλωστε, οι «ελληνικοί εγκέφαλοι» στις Ενοπλες Δυνάμεις μπορούν να αναδειχθούν σε ένα από τα βασικά στοιχεία εξισορρόπησης χωρών με ισχυρή αμυντική βιομηχανία και τεχνογνωσία στην κατασκευή σύγχρονων συστημάτων, ακόμη σε κοντινή περίμετρο από την Αθήνα. Για τον λόγο αυτό, και οι Ελληνες υπαξιωματικοί της επόμενης δεκαετίας θα βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στον επιχειρησιακό και τεχνικό πυρήνα αυτών των συστημάτων, είτε:■ Ως χειριστές σύγχρονων μη επανδρωμένων μέσων, όπως το V-BAT.■ Ως χειριστές ελικοπτέρων Black Hawk, Chinook, Apache.■ Στην επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη τεχνολογικά προηγμένων πλατφορμών, όπως τα SPIKE N-LOS.■ Παράλληλα με τα συστήματα αεράμυνας και πυραυλικού Πυροβολικού.





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Ως ισχυρό σήμα από την κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά ερμήνευσαν στο Πεντάγωνο την κάλυψη όλων των διαθέσιμων θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές μετά τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, αναστρέφοντας για πρώτη φορά την καθοδική εικόνα μετά το 1997.