Πυριτιδαποθήκη η Θεούτα... Συγκρούσεις κατοίκων με λαθρομετανάστες [video] Η Μαδρίτη ζητάει βοήθεια από τη Frontex

Η Ισπανία ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη διαχείριση μεταναστών που πέρασαν ...









Η Ισπανία ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη διαχείριση μεταναστών που πέρασαν στη Θέουτα τον περασμένο μήνα και εξακολουθούν να παραμένουν στο ισπανικό έδαφος της Βόρειας Αφρικής.Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, απέστειλε σχετικό αίτημα προς την Μπεάτε Γκμίντερ, γενική διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας βοήθεια για τη διαδικασία ελέγχου και καταγραφής των μεταναστών στη Θέουτα.Η Μαδρίτη ζήτησε επίσης την αποστολή δέκα επιπλέον στελεχών της Frontex για να συνδράμουν στις διαδικασίες ταυτοποίησης.Η Frontex είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.Περισσότεροι από 70.000 μετανάστες πέρασαν παράτυπα από το Μαρόκο στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Το γεγονός προκάλεσε σοβαρή μεταναστευτική κρίση στην ΕΕ και πυροδότησε έντονη κριτική προς την αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας.Αν και η πλειονότητα των ανθρώπων επέστρεψε γρήγορα στο Μαρόκο, τουλάχιστον 5.000 μετανάστες εξακολουθούν να παραμένουν στη Θέουτα, μια ισπανική πόλη με περίπου 80.000 κατοίκους.Η Μαδρίτη δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην απέλασή τους, καθώς η μαζική επιστροφή χωρίς ατομική εξέταση κάθε υπόθεσης απαγορεύεται τόσο από το διεθνές δίκαιο όσο και από αποφάσεις των ισπανικών δικαστηρίων.Ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Θέουτα αντιδρά στην παραμονή των μεταναστών και έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του μέσω διαδηλώσεων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε επεισόδια βίας.Η ισπανική κυβέρνηση έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μεταφοράς των μεταναστών στην ηπειρωτική Ισπανία, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε περαιτέρω πολιτικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και από ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ.Πολλοί μετανάστες έχουν κατασκηνώσει στην παραλία Τραμπολίν, όπου ορισμένες σκηνές δέχθηκαν επιθέσεις και πυρπολήθηκαν εν μέσω της αυξανόμενης κοινωνικής έντασης.Την Πέμπτη σημειώθηκαν νέα βίαια επεισόδια: δώδεκα μετανάστες συνελήφθησαν, αφού λιθοβόλησαν στρατιωτικό όχημα, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη και άλλους μετανάστες. Η ισπανική εφημερίδα El País ανέφερε ότι έντεκα από αυτούς απελάθηκαν από τη Θέουτα, επικαλούμενη πηγές του κεντρικού δικαστηρίου της πόλης.