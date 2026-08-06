Καθημερινά πλέον... Τρία τουρκικά UAV στο Αιγαίο – Έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καταγράφοντας παραβ...



Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.







Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καταγράφοντας παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο FIR Αθηνών εισήλθαν συνολικά τρία μεμονωμένα UAV, χωρίς να αναφερθεί σχηματισμός ή παρουσία οπλισμένου αεροσκάφους.Τα παραπάνω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.