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Τουρκικά UAV σε όλο το Αιγαίο – Παραβάσεις και παραβιάσεις από βορρά έως νότο

Αυγούστου 02, 2026

   Έντονη τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2026 στο Αιγαίο, με τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται από ...

  



Έντονη τουρκική δραστηριότητα καταγράφηκε την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2026 στο Αιγαίο, με τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό τμήμα του.

Συγκεκριμένα, τα τρία τουρκικά UAV πραγματοποίησαν συνολικά τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η δραστηριότητα καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καλύπτοντας ουσιαστικά ολόκληρη την περιοχή από βορρά έως νότο.

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