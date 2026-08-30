ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΩΣ... Tetris: Το διάσημο ηλεκτρονικό παιχνίδι με το ελληνικό όνομα και το άρωμα… ψυχρού πολέμου

Σε μια άλλη εποχή, όχι και τόσο μακρινή, για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ήταν κάτι σαν εθισμός. Κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν με μι...











Η ονομασία Tetris είναι εμπνευσμένη από το συνδυασμό δύο λέξεων. Από το ελληνικό αριθμητικό πρόθημα «τέτρα» που σημαίνει τέσσερα και το «τένις» που ήταν το αγαπημένο άθλημα του σχεδιαστή.



Η ιδέα ήταν απλή. Το παιχνίδι ήταν εύκολο, εύχρηστο και απευθυνόταν σε όλες τις ηλικίες. Στόχος του παιχνιδιού ήταν ο παίκτης να στοιβάξει τα τουβλάκια που έπεφταν ώστε να μην φτάσουν στην κορυφή και χάσει. Κάθε φορά που δημιουργούσε μια οριζόντια γραμμή, εξαφανιζόταν και το παιχνίδι παρατεινόταν. Έτσι, ο καθένας μπορούσε να παίζει ατελείωτες ώρες. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι του Παζιτνόφ συνόδευε μια μουσική που ήταν διασκευή ενός παραδοσιακού ρώσικου παιχνιδιού του 19ου αιώνα.



Αρχικά το Tetris παιζόταν σε φορητές κονσόλες και σε υπολογιστές και στα γνωστά «ουφάδικα»





Κάποιος θα μπορούσε να πει πως το Tetris δεν ήταν ένα απλό ηλεκτρονικό παιχνίδι και πιθανότατα θα είχε και δίκιο γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί… φαινόμενο.Ειδικά, μάλιστα, αν μέσα σε όλα αυτά προσθέσουμε και λίγο άρωμα ψυχρού πολέμου τότε εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί το Tetris έχει περάσει, πλέον, στη σφαίρα του θρύλου και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα, που το επίπεδο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει ξεφύγει, να μαγνητίζει.Όλα όσα διαβάσατε μέχρι τώρα και όλα όσα θα διαβάσετε στη συνέχεια οφείλονται στον Αλεξέι Παζίτνοφ. Το «μαιευτήριο» ήταν το Κέντρο Υπολογιστών της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών και χρονολογία γέννησης το 1985.Στις αρχές εκείνου του έτους, λοιπόν, ο προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αλεξέι Παζίτνοφ, χρησιμοποιώντας έναν ρωσικό υπολογιστή με την ονομασία Electronica 60, δημιουργεί το συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν βασισμένο στα αγαπημένα του παιδικά παιχνίδια, στο κλασικό παζλ και στο πεντόμινο που είναι ένα είδος παζλ με συνθέσεις ορθογωνίων σε πέντε διαφορετικά χρώματα.Ο Αλεξέι αρχικώς είχε μοιραστεί τον κώδικα με τους φίλους του, οι οποίοι το μετέφεραν σε υπολογιστή IBM. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το tetris παιζόταν σε όλο το Σοβιετικό μπλοκ. «Το πρόγραμμα δεν ήταν περίπλοκο. Δεν υπήρχε σκορ, ούτε επίπεδα. Όμως είχα ξεκινήσει να το παίζω και δεν μπορούσα να σταματήσω», είχε πει ο Παζίτνοφ το 2019 σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο CNN, από το σπίτι του στο Σιάτλ των ΗΠΑ.