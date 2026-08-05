Πρόταση Rheinmetall MAN στον Ελληνικό Στρατό για 2.000 φορτηγά της οικογένειας HX

Σε συνέχεια της αποκάλυψης για τις δοκιμές πεδίου αναβαθμισμένων οχημάτων Steyr και Mercedes από τον Ελληνικό Στρατό και την Πολεμική Αερ...
Σε συνέχεια της αποκάλυψης για τις δοκιμές πεδίου αναβαθμισμένων οχημάτων Steyr και Mercedes από τον Ελληνικό Στρατό και την Πολεμική Αεροπορία, το DP παρουσιάζει στοιχεία για την πρόταση που πέρυσι τον Αύγουστο είχε καταθέσει με επιστολή της στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) η Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) GmbH.
Του ΚΑΥΣΙΜΑΡΧΗ
Η πρόταση αφορούσε τη δυνατότητα παράδοσης σε σύντομο χρόνο περίπου 2.000 φορτηγών της σειράς HX2 με θωρακισμένες ή μη καμπίνες, παραγωγής 2025, σε διαμόρφωση ίδια με αυτή που προμηθεύονται οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας, επιτρέποντας σημαντικά μικρότερους χρόνους παράδοσης σε σχέση με την ανάπτυξη εκδόσεων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του χρήστη.
Στην πρόταση αναφερόταν επίσης ότι η δυνατότητα παράδοσης σε σύντομο χρόνο δημιουργήθηκε λόγω της αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας της εταιρείας που της επιτρέπει ταχεία ανταπόκριση στην ικανοποίηση επειγουσών επιχειρησιακών απαιτήσεων και ότι οι παραδόσεις θα μπορούσαν να αρχίσουν εντός του 2025.
Ειδικότερα, επρόκειτο για φορτηγά μεταφοράς φορτίου HX2 με σασί μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (UTF: Ungeschütztes Transportfahrzeug: μη προστατευόμενο όχημα μεταφοράς) σε διαμορφώσεις 4×4, 6×6 και 8×8, καθώς και προστατευμένα (με θωρακισμένη καμπίνα) και μη φορτηγά HX 8×8 με σύστημα γάντζου φόρτωσης (hook loader) (WLS: Wechselladersystem), εναλλασσόμενων φορτίων.
Η πρόταση δεν περιείχε στοιχεία κόστους, ούτε προσδιόριζε διαθέσιμες ποσότητες ανά τύπο. Έκτοτε δεν έχει γίνει γνωστή κάποια εξέλιξη σχετικά με την τύχη της πρότασης καθώς στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων τακτικών μεταφορών και γενικής χρήσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον υφιστάμενο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) 2025-2036 δεν έχει αποδοθεί υψηλή προτεραιότητα χρηματοδότησης.
Ας σημειωθεί ότι στις 13 Ιουλίου η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας της με την RMMV, αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΛΒΟ επισκέφθηκε πρόσφατα τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της RMMV στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο με αντικείμενο την περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών.
Σειρά οχημάτων HX
Σήμερα περισσότερα από 20.000 φορτηγά της σειράς HX βρίσκονται σε υπηρεσία παγκοσμίως σε 15 χώρες συμπεριλαμβανομένων οκτώ κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.
Το UTF (Ungeschütztes Transportfahrzeug-Μη Προστατευόμενο Όχημα Μεταφοράς) είναι στρατιωτικό φορτηγό γενικής χρήσης της σειράς HX, σχεδιασμένο για τακτική μεταφορά προσωπικού, εφοδίων, εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων σε εδάφη κάθε είδους. Διατίθεται σε διαμορφώσεις 4×4, 6×6 και 8×8 ωφέλιμου φορτίου 5, 9 και 18 τόνων αντίστοιχα. Χρησιμοποιείται ως βασική πλατφόρμα εφοδιαστικής υποστήριξης από πολλές ένοπλες δυνάμεις (συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας που έχει παραγγείλει περισσότερα από 5.800 φορτηγά UTF). Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.