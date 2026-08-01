Red Code για Αττική, Βοιωτία και Εύβοια την Κυριακή – Σε πλήρη κινητοποίηση ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας...



Η απόφαση ενεργοποιεί το ανώτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών και τον περιορισμό των συνεπειών τους.



Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και όλων των διαθέσιμων μέσων και πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα.



Στόχος είναι η άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση οποιωνδήποτε συνεπειών προκύψουν από αυτή.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.