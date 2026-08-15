MQ-9: Οι ΗΠΑ έχασαν το 25% του στόλου των Reaper λόγω του πολέμου με το Ιράν

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο ολόκληρου του στόλου των drones MQ-9 Reaper λόγω του πολέμου με το Ιράν, σ...

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο ολόκληρου του στόλου των drones MQ-9 Reaper λόγω του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, έχουν καταγραφεί περίπου 45 απώλειες μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτού του τύπου. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 25% ολόκληρου του στόλου αυτών των UAV των ΗΠΑ, ο οποίος αριθμούσε περίπου 185 μονάδες πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.Οι απώλειες προέκυψαν από την εντατική χρήση των Reaper πάνω από το Ιράν και κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Λόγω αυτών των απωλειών, οι ΗΠΑ κατέφυγαν ακόμη και στην αγορά των εναπομεινάντων MQ-9 Reaper από τα αποθέματα της General Atomics.Το σύστημα αεράμυνας του Ιράν έχει γίνει η κύρια πρόκληση για τα Reaper. Λόγω της χαμηλής ταχύτητάς τους και των πτήσεων σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, αυτά τα drones αποδείχθηκαν ευάλωτα στα ιρανικά συστήματα αεράμυνας.Μερικά από τα drones καταστράφηκαν όχι στον αέρα, αλλά σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις κατά τη διάρκεια ιρανικών επιδρομών.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣύμφωνα με την Washington Post, ένα μόνο σύστημα MQ-9 Reaper μπορεί να κοστίσει έως και 50 εκατομμύρια δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι οι απώλειες έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.Ταυτόχρονα, είναι δύσκολο να αντισταθμιστούν γρήγορα αυτές οι απώλειες. Η παραγωγή νέων Reaper απαιτεί χρόνο και ο αμερικανικός στρατός πρέπει ταυτόχρονα να παρέχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη για άλλες επιχειρήσεις.Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ΗΠΑ, ωθώντας το Πεντάγωνο να απαιτήσει από τις αμυντικές εταιρείες να επιταχύνουν την παραγωγή όπλων.Το MQ-9 Reaper είναι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης και κρούσης που αναπτύχθηκε από την General Atomics Aeronautical Systems. Βρίσκεται σε υπηρεσία από το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Ινδία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ιαπωνία.Μπορεί να μεταφέρει ένα ευρύ φάσμα όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων αέρος-εδάφους AGM-114 Hellfire και κατευθυνόμενων βομβών Mark 82.