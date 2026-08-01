Τα F-35 μεταμορφώνουν την Ανδραβίδα: Το «πράσινο φως» των ΗΠΑ για τα έργα στη «φωλιά» των stealth μαχητικών

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία της πρώτης ελληνικής βάσης αεροσκαφών πέμπτης γενιάς στην Ανδραβίδα έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, αφο...
Η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία της πρώτης ελληνικής βάσης αεροσκαφών πέμπτης γενιάς στην Ανδραβίδα έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, αφού παράλληλα με την προμήθεια 20 stealth μαχητικών τύπου F-35 από τις ΗΠΑ, προχωρά και ο σχεδιασμός για τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στρατιωτικών υποδομών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Πολεμική Αεροπορία, μετά την ένταξη των F-16.
Το επίκεντρο βρίσκεται στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, η οποία μέσα στα επόμενα χρόνια θα μετατραπεί σε μία από τις πλέον σύγχρονες αεροπορικές βάσεις της Ευρώπης με τα ελληνικά F-35, διότι δεν πρόκειται απλώς για μια ανακαίνιση εγκαταστάσεων ή για την κατασκευή νέων κτιρίων αλλά για μια συνολική αναμόρφωση της βάσης
Η «φωλιά» των «αόρατων» μαχητικών θα πρέπει να πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όσες ακόμη χώρες διαθέτουν F-35 για τη φιλοξενία του πλέον προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους στον κόσμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, το πρόγραμμα περνά πλέον σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Τέσσερις μεγάλοι ελληνικοί κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην κατασκευή των έργων υποδομής της Ανδραβίδας.
Πρόκειται για εταιρείες με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση μεγάλων δημόσιων και τεχνικών έργων, οι οποίες θεωρούνται από την Πολεμική Αεροπορία ότι διαθέτουν την τεχνογνωσία και την οργανωτική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τόσο σύνθετου και απαιτητικού προγράμματος.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον των ελληνικών εταιρειών αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο στρατιωτικό έργο, οι τελικοί όροι συμμετοχής δεν καθορίζονται αποκλειστικά από την ελληνική πλευρά.
Οι εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τα F-35 αποτελούν τμήμα ενός αυστηρά ελεγχόμενου διεθνούς προγράμματος και για τον λόγο αυτό κάθε εταιρεία που θα συμμετάσχει στην κατασκευή τους θα πρέπει προηγουμένως να λάβει την έγκριση των αρμόδιων αμερικανικών αρχών.
Πρώτος σταθμός η αξιολόγηση από τους Αμερικανούς
Το επόμενο διάστημα οι τέσσερις ελληνικές εταιρείες θα περάσουν από τη διαδικασία αξιολόγησης του F-35 Joint Program Office (JPO), του αμερικανικού οργανισμού που έχει τη συνολική ευθύνη για το πρόγραμμα των F-35 σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό.
Το συγκεκριμένο γραφείο δεν επιβλέπει μόνο την παραγωγή και την επιχειρησιακή υποστήριξη των αεροσκαφών, αλλά καθορίζει και όλες τις τεχνικές, λειτουργικές και κυρίως τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στις βάσεις όπου θα επιχειρούν τα μαχητικά πέμπτης γενιάς.
Η διαδικασία δεν αποτελεί μια τυπική έγκριση. Οι Αμερικανοί εξετάζουν σε βάθος κάθε εταιρεία που πρόκειται να εμπλακεί σε έργα σχετιζόμενα με το F-35. Ελέγχουν την εμπειρία της σε έργα υψηλής ασφαλείας, την οικονομική της επάρκεια, τη δυνατότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, τις διαδικασίες προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών, αλλά και τους υπεργολάβους που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία πιστοποίησης, χωρίς την οποία καμία εταιρεία δεν μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Στην Πολεμική Αεροπορία εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και πιθανότατα μέσα στο φθινόπωρο θα έχει διαμορφωθεί ο κατάλογος των εταιρειών που θα έχουν λάβει το «πράσινο φως» από το Joint Program Office.
Ανοικτός διαγωνισμός μέχρι το τέλος του έτους
Μετά την ολοκλήρωση της αμερικανικής αξιολόγησης θα ακολουθήσει το επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από την προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των έργων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στόχος είναι η διαδικασία να έχει ξεκινήσει έως το τέλος του 2026, ώστε μέσα στο επόμενο έτος να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν θεωρείται δεδομένο πως το σύνολο του έργου θα αναληφθεί από έναν μόνο ανάδοχο. Αντίθετα, πηγές με γνώση του σχεδιασμού επισημαίνουν ότι είναι αρκετά πιθανό να δημιουργηθεί κοινοπραξία ελληνικών εταιρειών, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες έργων με εξαιρετικά υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.
Ένα τέτοιο σχήμα θα επέτρεπε τον επιμερισμό των εργασιών ανάλογα με την εξειδίκευση κάθε εταιρείας, ενώ παράλληλα θα διευκόλυνε την τήρηση των ιδιαίτερα αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί από την ελληνική και την αμερικανική πλευρά.
Η φιλοδοξία του Αεροπορικού Επιτελείου είναι οι πρώτες εργασίες να ξεκινήσουν προς τα τέλη του 2027, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των υποδομών, τις δοκιμές και, κυρίως, την πιστοποίησή τους από τις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες πριν από την άφιξη των πρώτων ελληνικών F-35.
Γιατί η Ανδραβίδα δεν μπορεί να είναι μια συμβατική αεροπορική βάση
Η ένταξη του F-35 στην Πολεμική Αεροπορία δεν συνεπάγεται μόνο την απόκτηση ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους. Το F-35 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα που συνδυάζει προηγμένους αισθητήρες, δυνατότητες συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) και διαχείριση τεράστιου όγκου διαβαθμισμένων δεδομένων.
Αυτό σημαίνει ότι και η βάση από την οποία θα επιχειρεί πρέπει να σχεδιαστεί με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με εκείνες που φιλοξενούν σήμερα τα F-16 Viper, η ασφάλεια των οποίων έχει αναβαθμιστεί, αλλά και των Rafale.
Οι απαιτήσεις του προγράμματος δεν αφορούν μόνο τα αεροσκάφη αλλά ολόκληρο το οικοσύστημα που τα υποστηρίζει. Από τις υποδομές συντήρησης και τα συστήματα ασφαλείας μέχρι τα δίκτυα επικοινωνιών, τους χώρους σχεδίασης αποστολών και τις εγκαταστάσεις πληροφορικής, όλα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα αμερικανικά πρότυπα.
Γι’ αυτό και όλες οι χώρες που αποκτούν F-35 προχωρούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στις αεροπορικές τους βάσεις, δημιουργώντας ουσιαστικά νέες εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του μαχητικού πέμπτης γενιάς.
Ήδη, στελέχη του Αεροπορικού Επιτελείου έχουν επισκεφθεί βάσεις στην Ευρώπη που φιλοξενούν F-35 και έχουν πλήρη εικόνα για τις προϋποθέσεις ασφάλειας που έχουν θέσει οι Αμερικανοί.
Οι μεγάλες αλλαγές στην 117 Πτέρυγα Μάχης
Οι εργασίες που προβλέπονται στην Ανδραβίδα δεν περιορίζονται στην κατασκευή ορισμένων νέων κτιρίων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια συνολική αναδιαμόρφωση της 117 Πτέρυγας Μάχης, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία ενός μαχητικού πέμπτης γενιάς με όλες τις τεχνικές, επιχειρησιακές και κυρίως τις απαιτήσεις ασφαλείας που αυτό συνεπάγεται.
Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή νέων καταφυγίων αεροσκαφών υψηλής προστασίας, ειδικών υπόστεγων συντήρησης για τα F-35, νέων χώρων τεχνικής υποστήριξης και εγκαταστάσεων logistics, καθώς και σύγχρονων αποθηκών οπλισμού που θα πληρούν τις αμερικανικές προδιαγραφές ασφαλείας.
Παράλληλα θα δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις για τον σχεδιασμό αποστολών, τη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών και την επιχειρησιακή υποστήριξη των αεροσκαφών, ενώ θα αναβαθμιστούν οι τροχόδρομοι, οι χώροι στάθμευσης, ο φωτισμός του αεροδρομίου, τα βοηθήματα προσγείωσης και σειρά άλλων κρίσιμων υποδομών.
Ουσιαστικά, όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η εικόνα της Ανδραβίδας θα έχει αλλάξει πλήρως, θυμίζοντας περισσότερο τις αμερικανικές αεροπορικές βάσεις που επιχειρούν ήδη με F-35 παρά μια συμβατική βάση μαχητικών αεροσκαφών. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
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