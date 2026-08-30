Το άσπρο μαύρο τα μεμέτια... «Κλιμάκωση των εντάσεων – Η Ελλάδα απογείωσε F-16 εναντίον ενός τουρκικού drone» λέει τουρκικό δημοσίευμα

Η Ελλάδα θα υποβάλει στην ΕΕ χάρτες που ετοίμασε σχετικά με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, κατά την άτυπη σύνοδο τω...

Η Ελλάδα θα υποβάλει στην ΕΕ χάρτες που ετοίμασε σχετικά με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Ιρλανδία την επόμενη εβδομάδα, γράφει η τουρκική ιστοσελίδα T24 επικαλούμενη την eKathimerini.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ετοιμάσει χάρτες που συγκρίνουν τα θαλάσσια πάρκα που έχει δηλώσει η Ελλάδα με αυτά που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Τουρκία.Οι Έλληνες αξιωματούχοι λένε ότι αυτό το υλικό «στοχεύει να αποδείξει ότι η Αθήνα ενεργεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, ενώ η προσέγγιση της Τουρκίας παραβιάζει πολλαπλές διατάξεις».Οι χάρτες που συνοδεύουν τα γραπτά έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν για να ενημερώσουν τους εταίρους και τους συμμάχους σχετικά με αυτό που η Ελλάδα περιγράφει ως «τουρκικές προκλήσεις», σημειώνει το τουρκικό δημοσίευμα.Από την άλλη πλευρά, στάλθηκε επίσης επίσημη διακοίνωση από την Αθήνα στην Άγκυρα.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τις δηλώσεις της Τουρκίας σχετικά με δύο θαλάσσια πάρκα. Απαντώντας σε ερώτηση στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και αποκλιμάκωσης των εντάσεων για την περιφερειακή σταθερότητα. Η δήλωση πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ».Γεωγραφική αναφοράΑπό την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (FIR) Αθηνών.Η Ελλάδα απογείωσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 μετά το περιστατικό μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου, επικαλούμενη την φερόμενη «παραβίαση του εναέριου χώρου της» από το UAV.Ανακοινώσεις για το θαλάσσιο πάρκο της ΤουρκίαςΜε Προεδρικό Διάταγμα στις 16 Αυγούστου, η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Φετιγιέ στη Μούγλα και του Κας στην Αττάλεια, καθώς και η οριοθετημένη περιοχή στο Βόρειο Αιγαίο, χαρακτηρίστηκαν ως «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο».Στην Τουρκία, η οποία διαθέτει 50 εθνικά πάρκα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακηρύσσεται «εθνικό θαλάσσιο πάρκο» βάσει του Νόμου περί Εθνικών Πάρκων.Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ-Κας καλύπτει την ακτογραμμή μεταξύ της περιοχής Φετιγιέ της Μούγλα και της περιοχής Κας της Αττάλειας. Το Εθνικό Πάρκο Βόρειου Αιγαίου, από την άλλη πλευρά, βρίσκεται σε μια γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από τις ακτές της χερσονήσου της Καλλίπολης και της Ίμβρου έως τις ακτές της Ραιδεστού.Έτσι, για πρώτη φορά βάσει του Νόμου περί Εθνικών Πάρκων, ορίστηκαν περιοχές εθνικών πάρκων στη θάλασσα.Η διαχείριση των θαλάσσιων πάρκων θα διεξάγεται από τη Γενική Διεύθυνση Διατήρησης της Φύσης και Εθνικών Πάρκων (DKMP) του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας. Προηγουμένως, είχαν κηρυχθεί το Υποβρύχιο Εθνικό Πάρκο της Ίμβρου, το οποίο κάλυπτε μια μικρή έκταση, και πολλές ειδικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.t24.com.tr