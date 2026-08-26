Η σύγκρουση των δυο ελληνικών F-16 στον αέρα – Σαν σήμερα 26 Αυγ 2010

Σαν σήμερα, στις 26 Αυγούστου 2010, δυο αεροσκάφη τύπου F-16 συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα που πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική πτήση, με απ...

Σαν σήμερα, στις 26 Αυγούστου 2010, δυο αεροσκάφη τύπου F-16 συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα που πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική πτήση, με αποτέλεσμα να καταπέσουν και να συντριβούν νότια της Ιεράπετρας, κοντά στην νήσο Χρυσή. Τα δυο αεροσκάφη ένα διθέσιο και ένα μονοθέσιο συμμετείχαν σε άσκηση τεσσάρων εναντίον δυο και το ατύχημα έγινε σε ύψος 7.000 ποδών!







Νεκρός ήταν ο Σμηναγός Αναστάσιος Μπαλατσούκας 33 ετών, βαριά τραυματισμένος ο Σμηναγός Ιωσήφ Αναστασάκης 35 ετών, ενώ με κατάγματα στα πόδια ήταν ο εκπαιδευόμενος Ανθυποσμηναγός Παύλος Βοτζάκης 25 ετών.Δυο 4άδες μαχητικών είχαν απογειωθεί από την 115 Πτέρυγα Μάχης στην Σούδα και η κάθε μια θα εκτελούσε διαφορετικά σενάρια εναέριας μάχης.Τα δυο μαχητικά κλήθηκαν στον αέρα, ως σχηματισμός, ν’ αναχαιτίσουν μια τετράδα εχθρικών υποτίθεται αεροσκαφών. Με σύνθετους ελιγμούς και υψηλές ταχύτητες που κόβουν την ανάσα, τα δυο F 16 block 52 plus κινήθηκαν ακόμη πιο νότια, πάνω από το νησί Χρυσή και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν στον αέρα! Οι χειριστές του διθέσιου μαχητικού πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασσόμενα καθίσματα.Στην πολεμική αεροπορία σήμανε συναγερμός, το ίδιο και στην 340 Μοίρα που άνηκαν τ’ αεροσκάφη και οι χειριστές και αμέσως ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης με πλωτά και εναέρια μέσα και λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σώοι οι πιλότοι του διθέσιου αεροπλάνου.Οι δυο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς του ενός η κατάσταση κρίθηκε αρκετά σοβαρή καθώς υπέστη εσωτερική αιμορραγία από διάτρηση του πνεύμονος, ενώ ο δεύτερος έφερε κατάγματα στα κάτω άκρα. Μετά την σταθεροποίηση της κατάστασής του ο σοβαρότερα τραυματισμένος πιλότος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου.Μετά από λίγες ώρες εντοπίστηκε νεκρός ο τρίτος πιλότος του μονοθέσιου πολεμικού αεροσκάφους, ο Σμηναγός Αναστάσιος Μπαλατσούκας.Τα αεροσκάφη που κατέπεσαν ήταν:Το υπ’ αριθμ. 522 μονοθέσιο, το οποίο αφίχθη στην Ελλάδα την 25 Φεβρουαρίου 2004 και είχε συμπληρώσει 1.315 περίπου ώρες πτήσεως καιΤο υπ’ αριθμ. 604 διθέσιο, το οποίο αφίχθη στην Ελλάδα την 19 Ιουνίου 2003 και είχε συμπληρώσει 1.130 περίπου ώρες πτήσεως.Σμηναγός Μπαλατσούκας ΑναστάσιοςΓεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1977 στην Άρτα.Εισήλθε στην Σχολή Ικάρων το 1997 και αποφοίτησε το 2001, οπότε τοποθετήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, για εκπαίδευση στα αεροσκάφη Τ-2.Τον Αύγουστο 2002, μετατέθηκε στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο, όπου εκπαιδεύτηκε στα αεροσκάφη Α-7, για να επανδρώσει την 335 Μοίρα.Τον Ιανουάριο 2006 τοποθετήθηκε στο Σμήνος Μετεκπαιδεύσεως της 115 Πτέρυγας Μάχης, όπου εκπαιδεύτηκε στα νέο-παραληφθέντα αεροσκάφη F-16 Block 52 plus, ενώ με το πέρας της εκπαίδευσής του παρουσιάστηκε στην 340 Μοίρα.Ο Αναστάσης ήταν το δευτερότοκο παιδί της τρίτεκνης οικογένειας του Χριστόφορου και της Ντίνας και εγγόνι της Κατίνας του Πατσιόγα από την Νεράιδα.Από μικρό παιδί του άρεσαν τα αεροπλάνα και έπαιζε ολημερίς με αυτά. Κάποια μέρα ήθελε να πετάξει σαν τον αετό, λεύτερος και δυνατός. Μπήκε στην σχολή Ικάρων το 1997 και για 13 ολόκληρα χρόνια διέσχιζε τους Ελληνικούς ουρανούς. Ήταν ένας από τους καλύτερους και πιο έμπειρους χειριστές των F-16. Τον χαίρονταν οι δικοί του, τον αγαπούσαν οι φίλοι του και τον θαύμαζαν όσοι τον ήξεραν.armynow.gr