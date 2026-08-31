Οι Τούρκοι τρέμουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα»... Πως ακυρώνει το σενάριο κορεσμού μέσω μαζικής επίθεσης με drones!

Στο πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν 12 ελληνικές εταιρείες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, αναλαμβάνοντας έργο που ξεπερνά σε αξ...

Στο πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν 12 ελληνικές εταιρείες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, αναλαμβάνοντας έργο που ξεπερνά σε αξία τα 700 εκατομμύρια ευρώ (εξασφαλίζοντας κατώτατο όριο συμμετοχής περίπου 25%).Το νέο σύστημα, μέσω εξελιγμένου λογισμικού διοίκησης και ελέγχου (C2) με τεχνητή νοημοσύνη, θα διασυνδεθεί και θα λειτουργεί συνδυαστικά με τις υφιστάμενες ελληνικές συστοιχίες Patriot.Το λογισμικό Διοίκησης και Ελέγχου (C2) συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλα τα ελληνικά ραντάρ, τις συστοιχίες Patriot και τα νέα ισραηλινά συστήματα (David's Sling, Barak MX, SPYDER).Ο αλγόριθμος AI αναλύει ακαριαία το είδος της απειλής (π.χ. βαλλιστικός πύραυλος, drone καμικάζι, μαχητικό αεροσκάφος) και την ταχύτητά της.Το σύστημα προτείνει αυτόματα στον χειριστή ποιο βλήμα είναι το πλέον κατάλληλο και οικονομικό για την κατάρριψη. Για παράδειγμα, δεν θα «ξοδευτεί» ένας ακριβός πύραυλος Patriot για ένα φθηνό drone, το οποίο μπορεί να εξουδετερώσει το SPYDER.Αν μια απειλή ξεφύγει από το πρώτο κύμα αναχαίτισης (π.χ. David's Sling), το σύστημα μεταφέρει αυτόματα τη στοχοποίηση στο επόμενο επίπεδο (π.χ. Patriot ή Barak MX) χωρίς καθυστέρηση.Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αποκτά έναν «ψηφιακό εγκέφαλο» που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων Patriot και εκμηδενίζει τους χρόνους αντίδρασης απέναντι σε κορεσμένες επιθέσεις (ταυτόχρονη εξαπόλυση πολλών απειλών).Σε μια μαζική επίθεση με δεκάδες drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους ταυτόχρονα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι αδύνατον να επεξεργαστεί τον όγκο των πληροφοριών στα λίγα δευτερόλεπτα που απαιτούνται.Το σύστημα AI ταξινομεί τις απειλές ανάλογα με την επικινδυνότητά τους (ποια κατευθύνεται σε κρίσιμη υποδομή, ποια πλησιάζει πιο γρήγορα) και τις «σερβίρει» έτοιμες προς αντιμετώπιση στους χειριστές.Χωρίς κεντρικό, έξυπνο έλεγχο, υπάρχει κίνδυνος δύο διαφορετικά συστήματα (π.χ. ένα Patriot και ένα Barak MX) να εγκλωβίσουν και να πυροβολήσουν τον ίδιο στόχο, σπαταλώντας πολύτιμα και πανάκριβα βλήματα.Το ενιαίο C2 επιτρέπει στα ραντάρ να μοιράζονται δεδομένα «τυφλών σημείων»· αν ένα ραντάρ Patriot δεχθεί ηλεκτρονικές παρεμβολές (jamming), μπορεί να λάβει εικόνα στόχου από το ραντάρ ενός Barak MX ή David's Sling και να εκτοξεύσει κανονικά.Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» ουσιαστικά μετατρέπει την ελληνική αεράμυνα από μια συλλογή μεμονωμένων «όπλων» σε έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό, όπου το κάθε κομμάτι καλύπτει τις αδυναμίες του άλλου.Η συμφωνία αυτή, η οποία έλαβε την τελική έγκριση από το ΚΥΣΕΑ, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και στρατηγικά εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας για τη θωράκιση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.