Έτσι πρέπει κι εμείς... Ο στρατός της Ρουμανίας κατέστρεψε drones πάνω από υπεράκτια δραστηριότητα φυσικού αερίου

Ο ρουμανικός στρατός κατέστρεψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τύπου «Gerbera» που πετούσαν κοντά στο υπεράκτιο έργο φυσικού αερίου N...

Ο ρουμανικός στρατός κατέστρεψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τύπου «Gerbera» που πετούσαν κοντά στο υπεράκτιο έργο φυσικού αερίου Neptun Deep στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, πυροδοτώντας τα με ελεγχόμενο τρόπο.Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας αναφέρει ότι ένα πολιτικό πλοίο που δραστηριοποιείται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, περίπου 90 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κωνστάντζα, κοντά στο έργο φυσικού αερίου Neptun Deep, ανέφερε ότι είδε δύο UAV και ένα εξάρτημα drone να παρασύρονται.Ένα σκάφος της Ακτοφυλακής με δύτες στάλθηκε στην περιοχή και κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν δύο UAV τύπου Gerbera, πιθανώς μετέφεραν εκρηκτικά, και ένα φτερό drone.Τα δύο UAV εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη πυροδότηση από τους δύτες και το εξάρτημα drone, το οποίο δεν αποτελούσε κίνδυνο, μεταφέρθηκε στο πλοίο.Η Ναυτική Διοίκηση της Ρουμανίας επικοινώνησε με την ουκρανική πλευρά, η οποία δήλωσε ότι τα UAV δεν ανήκαν στις ουκρανικές δυνάμεις.Το Gerbera είναι ένα ρωσικής κατασκευής πολυχρηστικό drone, βασισμένο στο ιρανικής σχεδίασης Shahed-136. Οι ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν για πρώτη φορά drones Gerbera εναντίον της Ουκρανίας το 2024 και τα έχουν χρησιμοποιήσει για επιθέσεις, αναγνώριση και αναμετάδοση σημάτων, σημειώνει η Kyiv independent.