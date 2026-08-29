Στις Βρυξέλλες η υπόθεση με το τουρκικό drone στην Αλεξανδρούπολη – Στο τραπέζι κυρώσεις κατά της Άγκυρας

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, κατέθεσε επίσημη γραπτή ερώτηση ...

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, κατέθεσε επίσημη γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αιτούμενος την λήψη άμεσων μέτρων και την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεωΣτο επίκεντρο των Βρυξελλών μεταφέρεται η τουρκική δραστηριότητα στο Θρακικό Πέλαγος, μετά τη πολύωρη πτήση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε απόσταση αναπνοής από την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη. Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, κατέθεσε επίσημη γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αιτούμενος την λήψη άμεσων μέτρων και την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων.Η αλματώδης αύξηση των παραβιάσεωνΗ πρωτοβουλία του Έλληνα ευρωβουλευτή αναδεικνύει την επικινδυνότητα του περιστατικού κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ενώ παράλληλα αποτυπώνει την κατακόρυφη κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας. Βάσει των επισήμων δεδομένων, οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου ξεπέρασαν τις 247 μέχρι τον Ιούλιο του 2026, καταγράφοντας ήδη υπέρβαση σε σύγκριση με τις 225 παραβιάσεις του συνολικού έτους 2025. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η ένταση της 18ης Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις και εμπλοκές μαχητικών αεροσκαφών.Τα αιτήματα προς την Κομισιόν και τα μέτρα ασφαλείαςΜέσω της γραπτής του παρέμβασης, ο Γιάννης Μανιάτης ζητά από την Κομισιόν τον σαφή καθορισμό πλαισίου κυρώσεων και μέτρων για τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τη δημιουργία ειδικού Παρατηρητηρίου για τα Νότια Σύνορα ή εναλλακτικά την διεύρυνση της πρωτοβουλίας Eastern Flank Watch στον ελληνικό χώρο, με σκοπό τη συστηματική επιτήρηση των εναέριων απειλών.Η συγκεκριμένη κίνηση διεθνοποίησης υπογραμμίζει εμφανώς ότι η προστασία της Θράκης και των ακριτικών νησιών αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της συνολικής ευρωπαϊκής συνοριακής ασφάλειας.ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ«Την Παρασκευή 28 Αυγούστου τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε πολύωρη πτήση στο Θρακικό Πέλαγος, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.Η επικίνδυνη αυτή παραβίαση από τουρκικό drone αποτελεί ένα ακόμα περιστατικό που επιβεβαιώνει την αύξηση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη έχουν ξεπεράσει μέχρι και τον φετινό Ιούλιο τις 247, έναντι 225 σε ολόκληρο το 2025. Στις 18 Αυγούστου, μάλιστα, τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, ενώ καταγράφηκε και εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών οπλισμένων μαχητικών F-16.Έχοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:Με ποια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων κυρώσεων στην Τουρκία, θα προστατέψει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα από την τουρκική προκλητικότητα;Προτίθεται να προτείνει τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τα Νότια Σύνορα, αντίστοιχου με αυτό που προβλέπεται για τα ανατολικά σύνορα, που θα περιλαμβάνει και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ή να επεκτείνει και στην Ελλάδα την εφαρμογή του Eastern Flank Watch;»