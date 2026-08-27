Der Spiegel: Η νέα (υπερδεξιά) κυβέρνηση της Ουγγαρίας θεωρεί τη Ρωσία παγκόσμια απειλή

Η νέα ουγγρική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως «απειλή». Αυτή η διατύπωση περιέχεται σε έγγραφο προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ...

Η νέα ουγγρική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως «απειλή». Αυτή η διατύπωση περιέχεται σε έγγραφο προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που υπέγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, αναφέρει η ρωσική Kommersant επικαλούμενη το Der Spiegel .«Η συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την Ουγγαρία, την Ευρώπη και την παγκόσμια τάξη», αναφέρει το έγγραφο.Η Βουδαπέστη εκφράζει επίσης την υποστήριξή της στο Κίεβο και στις προσπάθειές του να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για «βιώσιμη ειρήνη και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας».Το Der Spiegel σημειώνει ότι ο κ. Μαγιάρ αλλάζει τον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και σπάει τη γραμμή της προηγούμενης ηγεσίας, με επικεφαλής τον Βίκτορ Όρμπαν, η οποία θεωρούνταν φιλορωσική.Οι εκλογές στην Ουγγαρία διεξήχθησαν τον Απρίλιο του 2026. Το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza, με επικεφαλής τον Péter Magyar, κέρδισε τις εκλογές, κερδίζοντας 141 από τις 199 έδρες στην Εθνοσυνέλευση (το μονοθάλαμο κοινοβούλιο).Ο συνασπισμός Fidesz του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν διατήρησε 52 έδρες και πέρασε στην αντιπολίτευση. Το ακροδεξιό κόμμα ‘Η Πατρίδα μας’ κέρδισε άλλες έξι έδρες.