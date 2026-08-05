Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα στην Ταϊλάνδη, σκληρό βίντεο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (4/8) στην Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα της Yala FC για το κύπελλο, κα...



Σύμφωνα με πληροφορίες του e.vnexpress.net, το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο Στάδιο Santiphap, στην περιοχή Su-ngai Kolok της επαρχίας Narathiwat. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικρατούσε έντονη βροχόπτωση και ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε το χορτάρι και αμέσως αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμ της Yala FC, Safwan Awa, όμως, υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε, όπως μετέδωσε το Thai PBS World.



Σκληρό βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες του e.vnexpress.net, το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο Στάδιο Santiphap, στην περιοχή Su-ngai Kolok της επαρχίας Narathiwat. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικρατούσε έντονη βροχόπτωση και ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε το χορτάρι και αμέσως αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμ της Yala FC, Safwan Awa, όμως, υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε, όπως μετέδωσε το Thai PBS World.Σκληρό βίντεο:

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (4/8) στην Ταϊλάνδη κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα της Yala FC για το κύπελλο, καθώς ένας κεραυνός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και περισσότεροι από εννέα να τραυματιστούν.