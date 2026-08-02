Να μην ξεχνάμε... Πριν πέντε χρόνια τέτοια εποχή οι τούρκοι κατηγορούσαν τους... Αμερικάνους; ότι τους βάζουν φωτιές!

Και φυσικά εκτός από τους Αμερικάνους έφταιγαν και οι Έλληνες και οι Κούρδοι... Το ότι ανακάλυψαν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα σχετικά πρόσφ...
Και φυσικά εκτός από τους Αμερικάνους έφταιγαν και οι Έλληνες και οι Κούρδοι... Το ότι ανακάλυψαν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα σχετικά πρόσφατα δεν τους λέει τίποτα... Διαβάστε το ρεπορτάζ από τις αρχές Αυγούστου του 2021 και μην ξεχνάτε πως οι τούρκοι δεν αλλάζουν!
Σε σύγχυση τα τουρκικά ΜΜΕ-Τα μισά κατηγορούν την Ελλάδα & τα άλλα μας τα ''χώνουν'' που δεν στείλαμε Canadair
Δεν σταματάνε τις επιθέσεις κα τής Ελλάδας οι Τούρκοι. Πριν λίγα λεπτά, ο γνωστός Cihat Yaycı ανέφερε τα εξής για τις φωτιές στη χώρα του:
''Η Ελλάδα είναι υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το PKK είναι ένα εργαλείο πίεσης στα χέρια της Ελλάδας''!
Τι είχαν πει οι Κούρδοι στο παρελθόν
''Αν ξεμείνουμε από όπλα, αν μειωθούν οι αριθμοί μας, θα πάμε στην Αλικαρνασσό, θα κάψουμε τα γιοτ τους, θα πάμε στην Αττάλεια, θα κάψουμε τα κτήματά τους, θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη και θα κάψουμε τα αυτοκίνητά τους και θα πάμε στη Σμύρνη, όπου θα κάψουμε τα δάση τους.''
Και συνεχίζει ο Cihat Yaycı
''Η FETO ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι θέσαμε το ενδεχόμενο ανάμειξης της Ελλάδας και του PKK στα περιστατικά πυρκαγιάς και άρχισαν ακόμη και να απειλούν με θάνατο. Οι αρχηγοί της FETO και οι υποστηρικτές του PKK άρχισαν να με απειλούν έντονα, από διάφορα κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.''
Δηλώσεις Perinçek
Ο πρόεδρος του κόμματος Vatan Doğu, Perinçek επεσήμανε ''ότι οι δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως φυσική καταστροφή. Οι άνθρωποι μας, τα βοοειδή, οι αγελάδες, τα ζώα και τα δέντρα μας χάθηκαν και όλοι μοιραζόμαστε από καρδιάς αυτόν τον πόνο. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στο τουρκικό έθνος και ταυτόχρονα, σας ευχόμαστε να είστε καλά. Δεν είναι μόνο αυτή η φωτιά. Πρώτα απ 'όλα, γνωρίζουμε ότι αυτή η φωτιά δεν είναι φυσική καταστροφή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι στοχεύει την Τουρκία τόσο πριν όσο και μετά την εκλογή του. Για αυτόν ο εχθρός είναι ξεκάθαρος.''
Τα ''βάζουν'' με την Ελλάδα
''Το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ, η Ουκρανία και η Ρωσία υποστηρίζουν ενεργά τον αγώνα κατά των πυρκαγιών που ξεκίνησαν στις 28 Ιουλίου και έπληξαν πολλές πόλεις, ιδιαίτερα τη Μούγλα, τη Σμύρνη, τη Μερσίνα, τα Άδανα και πολλές άλλες τις επόμενες ημέρες'', αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.
''Παρόλο που ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τηλεφώνησε στον υπουργό Τσαβούσογλου στις 29 Ιουλίου και είπε ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν, η Ελλάδα δεν απάντησε στο αίτημα για βοήθεια που έγινε μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αξιωματούχοι του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών τηλεφώνησαν στην Πρεσβεία μας στην Αθήνα και ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν την Τουρκία επικαλούμενη τις πυρκαγιές στη χώρα τους''.
Είναι προφανές, ότι μπροστά στο τεράστιο τουρκικό φιάσκο, η Άγκυρα ψάχνει να μοιράσει ευθύνες, όχι όμως κατά του κρατικού μηχανισμού, αλλά φθάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ βάζουν τις φωτιές!
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