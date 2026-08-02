Να μην ξεχνάμε... Πριν πέντε χρόνια τέτοια εποχή οι τούρκοι κατηγορούσαν τους... Αμερικάνους; ότι τους βάζουν φωτιές!

Και φυσικά εκτός από τους Αμερικάνους έφταιγαν και οι Έλληνες και οι Κούρδοι... Το ότι ανακάλυψαν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα σχετικά πρόσφ...

Και φυσικά εκτός από τους Αμερικάνους έφταιγαν και οι Έλληνες και οι Κούρδοι... Το ότι ανακάλυψαν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα σχετικά πρόσφατα δεν τους λέει τίποτα... Διαβάστε το ρεπορτάζ από τις αρχές Αυγούστου του 2021 και μην ξεχνάτε πως οι τούρκοι δεν αλλάζουν!