Οι Σκοπιανοί παραπονιούνται γιατί περιμένουν πολλές ώρες στους Ευζώνους για να περάσουν για μπάνια στην εως τώρα απελευθερωμένη Μακεδονία μας!

Σε ένα κανονικό Κράτος θα τους απαγορευόταν η είσοδος αφού είναι φορείς της ξένης εχθρικής προπαγάνδας. Και τα κολλημένα "mk" στ...

Αυξημένος αριθμός οχημάτων ταξινομείται σε δρόμους σε όλη τη χώρα, ειδικά σε τμήματα εκτός κατοικημένων περιοχών, αναφέρει η Ένωση Αυτοκινητιστών των Σκοπίων.Η κυκλοφορία στο κρατικό οδικό δίκτυο διεξάγεται γενικά χωρίς σημαντικά προβλήματα και οι δρόμοι είναι στεγνοί και βατοί.Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, υπάρχει επίσης μεγαλύτερη συχνότητα οχημάτων στα συνοριακά περάσματα.Στο συνοριακό πέρασμα από τη Σερβία, στο Ταμπάνοβτσε, καταγράφονται καθυστερήσεις περίπου 30 λεπτών κατά την έξοδο από Σκόπια, ενώ η μεγαλύτερη αναμονή είναι στο συνοριακό πέρασμα των Ευζώνων με την Ελλάδα, όπου οδηγοί και επιβάτες καθυστερούν αυτή τη στιγμή για περίπου μία ώρα.Η Ένωση αυτοκινητιστών απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις συνθήκες του οδοστρώματος και να σέβονται τα σήματα κυκλοφορίας. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση μέσα από κοιλάδες, κοιλάδες ποταμών και φαράγγια, όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.Καλούνται επίσης οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ειδικά σε συνθήκες αυξημένης έντασης κυκλοφορίας.