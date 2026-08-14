Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στην Πάρο κατέπλευσε η φρεγάτα «Κίμων», προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο στο νησί για...



Η νεότερη και πλέον προηγμένη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται ήδη στην Πάρο, ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου.



Ο «Κίμων» θα δώσει το «παρών» στις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί για τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.



Δείτε φωτογραφίες:



Η νεότερη και πλέον προηγμένη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται ήδη στην Πάρο, ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου.Ο «Κίμων» θα δώσει το «παρών» στις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί για τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.Δείτε φωτογραφίες:









Στην Πάρο κατέπλευσε η φρεγάτα «Κίμων», προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο στο νησί για την Κοίμηση της Θεοτόκου.