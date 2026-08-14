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Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Αυγούστου 14, 2026

  Στην Πάρο κατέπλευσε η φρεγάτα «Κίμων», προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο στο νησί για...

 



Στην Πάρο κατέπλευσε η φρεγάτα «Κίμων», προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο στο νησί για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Η νεότερη και πλέον προηγμένη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται ήδη στην Πάρο, ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου.

Ο «Κίμων» θα δώσει το «παρών» στις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί για τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Δείτε φωτογραφίες:



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