Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά εάν τα πλησιάσει ένας άγνωστος – Πώς προλαβαίνουμε μία εξαφάνιση

Με αφορμή τις πρόσφατες εξαφανίσεις παιδιών που απασχόλησαν τα ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο ένα μεγάλο θέμα για το...

Με αφορμή τις πρόσφατες εξαφανίσεις παιδιών που απασχόλησαν τα ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο ένα μεγάλο θέμα για τους γονείς αλλά και γενικότερα για την κοινωνία μας.Το newsbeast.gr επικοινώνησε με την κοινωνική λειτουργό και υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις Παιδιών 116000, Σία Κακαρούμπα αλλά και τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο εστιάζοντας στο θέμα των εξαφανίσεων και στο τι πρέπει να κάνουν οι ανήλικοι ώστε να προφυλαχθούν αλλά και όσα πρέπει να γνωρίζουν και να τους συμβουλέψουν οι γονείς τους σε περίπτωση που τους πλησιάσει κάποιος άγνωστος.Όπως επισημαίνει η Σία Κακαρούμπα η πρόληψη στο εν λόγω ζήτημα είναι πολύ σημαντική εξηγώντας: «Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά τους, να είναι φίλοι και να συζητούν τα πάντα. Θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει και συμβουλέψει τα παιδιά τους για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που τα πλησιάσει ένα άγνωστο άτομο».Όταν βγαίνουν από το σπίτι τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν κοντά στους γονείς τους ή στο οικείο πρόσωπο που τα συνοδεύει εξηγεί η υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις Παιδιών αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σε περίπτωση που χαθούν δεν θα πρέπει να τρομοκρατηθούν αλλά οι γονείς να τους έχουν εξηγήσει πως θα πρέπει να είναι ψύχραιμα και πως θα κάνουν τα πάντα ώστε να τα βρουν. Όταν χαθεί ένα παιδί σε έναν εξωτερικό χώρο θα πρέπει να μείνει όσο πιο κοντά γίνεται στο σημείο που χάθηκε και να μην απομακρυνθεί. Όσο το παιδί απομακρύνεται τόσο πιο δύσκολο θα του είναι να προσανατολιστεί. Για παράδειγμα εάν βρίσκεται με τους γονείς του σε ένα πολυκατάστημα θα πρέπει να δώσουν ένα σημείο στο οποίο θα συναντηθούν εάν χαθούν».«Σε περίπτωση που κάποιος άγνωστος προσεγγίσει το παιδί και προσπαθήσει να του πει να τον ακολουθήσει δεν θα πρέπει να διαστάσει να φωνάξει ''βοήθεια''. Εάν νιώσει πως βρίσκεται σε κίνδυνο δεν θα πρέπει να θεωρήσει πως δεν είναι σωστό να φωνάξει ακόμη και ''δεν είναι ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου'' θεωρώντας πως είναι αγένεια» συμπληρώνει.«Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μάθει στα παιδιά τους τη διεύθυνσή τους και κάποιο τηλέφωνο ώστε να μπορέσουν σε περίπτωση που χαθούν να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω στοιχεία. Το παιδί δεν πρέπει όμως να δώσει αυτές τις πληροφορίες σε κάποιον άγνωστο που δεν γνωρίζει τις προθέσεις του. Θα πρέπει να πλησιάσει έναν αστυνομικό ή άτομα που βλέπει πως συνοδεύουν παιδιά (κυρίως μεγάλες οικογένειες) και να κατευθυνθεί σε σημείο που έχει περισσότερο κόσμο» αναφέρει.Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σε περίπτωση που το παιδί εξαφανιστείΌπως τονίζει μιλώντας στο newsbeast.gr η κοινωνική λειτουργός, Σία Κακαρούμπα οι γονείς θα πρέπει να ξέρουν πως δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος. «Η δήλωση της εξαφάνισης θα πρέπει να γίνει το συντομότερο. Να μην περιμένουν να περάσει το πρώτο 24ωρο. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μία πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού τους και να τη δώσουν στις Αρχές ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες».«Στην Ελλάδα δεν έχουμε αρπαγές παιδιών από ξένους»Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού αλλά και τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο οργανισμός στην Ελλάδα δεν έχουμε αρπαγές παιδιών από ξένους.«Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που φεύγουν από το σπίτι μόνα τους. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις παιδιών των οποίων η εξαφάνιση έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα το οικείο τους περιβάλλον. Δεν πρέπει να υπάρχει τρομοκρατία γιατί καταστρέφει τις ψυχές των παιδιών. Για παράδειγμα πριν λίγες ημέρες άκουσα όπως περπατούσα μια γιαγιά να φωνάζει στα παιδιά ''ελάτε εδώ θα σας απαγάγουν''. Αυτό δεν συμβαίνει στη χώρα μας» εξηγεί ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος και προσθέτει: «Κυρίως καταγράφονται υποθέσεις ανηλίκων που φεύγουν από το σπίτι για να γλιτώσουν από κάποια κατάσταση, επηρεάζονται από τα social media ή από τα άτομα από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον».Πόσοι ανήλικοι εξαφανίστηκαν το 2019Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού μόλις το 2019 πραγματοποιήθηκαν 129 αιτήματα για την υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών.Η πλειοψηφία των περιστατικών αφορούν φυγές εφήβων από την οικογενειακή εστία ενώ πολύ λιγότερα αφορούν απαγωγές/αρπαγές από κάποιο μέλος της οικογένειας.Από 1/1/2019 έως και 31/12/2019 το Χαμόγελο του Παιδιού δέχθηκε μέσω της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» αιτήματα για την υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών εκ των οποίων:74 (57,36%) αφορούσαν σε φυγές εφήβων3 (2,33%) αφορούσαν σε γονικές αρπαγές2 (1,55%) αρπαγές από τρίτο πρόσωπο38 (29,46%) αφορούσαν σε ανησυχητικές εξαφανίσεις ανηλίκων12 (9,3%) αφορούσαν σε εξαφανίσεις ασυνόδευτων ανηλίκωνΔείτε το βίντεο που έφτιαξε το Χαμόγελο του Παιδιού για τις εξαφανίσεις παιδιών:Τι είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και πώς λειτουργεί«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης (φυγή εφήβου, απαγωγή, γονική αρπαγή, ανησυχητική εξαφάνιση) τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες Αρχές.Η Γραμμή 116000 είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.Οι κλήσεις προς την Γραμμή 116000 είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, από καρτοτηλέφωνο ΔΕΝ απαιτείται τηλεκάρτα, ενώ η κλήση από καρτοκινητά δεν απαιτεί διαθέσιμες μονάδες.Επιπρόσθετα η Γραμμή 116000 είναι διασυνδεδεμένη με τον 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης και υπάγεται στο Διεθνές Δίκτυο Τηλεφωνικών Γραμμών (Child Helpline International).Η Γραμμή 116000 όλο το 24ωρο έχει στη διάθεσή της, σε επιχειρησιακό επίπεδο:την Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» με τη συμμετοχή και πιστοποιημένων Κυνοφιλικών Ομάδωνπλήθος εξειδικευμένων Υλικοτεχνικών μέσων (jeeps, ATV, μηχανή, ασθενοφόρα)τον «Οδυσσέα» Κινητό Επιχειρησιακό ΚέντροΔίνοντας έμφαση στην επικοινωνία με τα παιδιά και τους εφήβους, πέρα από την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, να «μιλήσουν» μαζί μας μέσω: Email, Chat και Social Media.Σε υλικοτεχνικό επίπεδο η Γραμμή 116000 είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και λογισμικό και λειτουργεί σε 4 διασυνδεδεμένα τηλεφωνικά κέντρα σαν 1! Αυτό εξασφαλίζει μέγιστο χρόνο αναμονής κάθε κλήσης τα 12sec.Τα τηλεφωνικά Κέντρα της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 βρίσκονται:Αθήνα (Μαρούσι και Καρέας)ΘεσσαλονίκηΠάτραΑξίζει να σημειωθεί ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέλοντας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της Γραμμής 116000 κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες διαθέτει και ένα τηλεφωνικό κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στο Δ.Α.Α. Ελ.Βενιζέλος.Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 λειτουργεί πανευρωπαϊκά την καθιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στην διαδικασία παροχής υποστήριξης και σε παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα ως πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή η ανάγκη οδήγησε τον Οργανισμό να συγκροτήσει ομάδα εθελοντών διερμηνέων/διαμεσολαβητών Αραβικών και Φαρσί. Παράλληλα η Γραμμή 116000 και οι υπηρεσίες που παρέχει επικοινωνήθηκαν, μέσω ειδικών φυλλαδίων, στα σημεία εισόδου και παραμονής παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 λειτουργεί από το 2007 κατόπιν αριθμοδότησης από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).Το 2016 η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 στην Ελλάδα, στο πλαίσιο αξιολόγησης όλων των Γραμμών 116000 πανευρωπαϊκά, πιστοποιήθηκε συγκεντρώνοντας τη μέγιστη βαθμολογία 100%.