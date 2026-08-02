Μάχη στα Μέγαρα και πάνω από το Μεγάλο Πεύκο με την φωτιά! Επείγουσα έκκληση από τον Δήμο Μεγαρέων για βοήθεια...

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική, οι φλόγες κατευθύνονται από τη μια πλευρά προς Άγιο Νεκτάριο - Αγία Παρασκευή και πιο νότια ...





Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική, οι φλόγες κατευθύνονται από τη μια πλευρά προς Άγιο Νεκτάριο - Αγία Παρασκευή και πιο νότια προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι Μεγάρων.

Μπαράζ 112 για εκκενώσεις στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα για τις περιοχές: Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, ΒΙΠΕ Μεγάρων, Κανδήλι και Αγία Σκέπη προς Μέγαρα και Νέα Πέραμο.

Δραματικές στιγμές επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων με την φωτιά να καίει τα πάντα στο διάβα της και τους πυροσβέστες μαζί με τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους.

Η φωτιά τροφοδοτείται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ τα ξερά χόρτα αρπάζουν αμέσως. Εκεί που σβήνει μία εστία ξεπηδούν αμέσως άλλες.

Κάτοικοι και εθελοντές πυροσβέστες επιχειρούν με λάστιχα αλλά και με μηχανήματα της περιφέρειας.

Μαζί 18 ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος και αναλόγως των συνθηκών, περιοδικά στη φωτιά της Αττικοβοιωτίας, οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα αεροσκάφη.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μεγαρέων απευθύνει επείγουσα έκκληση προς όλους τους χειριστές γεωργικών μηχανημάτων και ιδιαίτερα όσους διαθέτουν τρακτέρ με κατάλληλο εξοπλισμό.

Παρακαλούνται να μεταβούν, εφόσον μπορούν να συνδράμουν με ασφάλεια, στις περιοχές Άγιος Λουκάς, Μονή Παναχράντου και Αγία Σκέπη, όπου πραγματοποιούνται εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμού της βλάστησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

Η συμβολή των εθελοντών με τα γεωργικά τους μηχανήματα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των προσπαθειών περιορισμού της πυρκαγιάς και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η συνδρομή όλων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Πολιτική Προστασία Δήμου Μεγαρέων.

Ελπίδες για το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή (31/7) στη νότια Βοιωτία και εν συνεχεία εξαπλώθηκε στην Αττική εξελίσσεται για τρίτη ημέρα υπό δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων, οι οποίοι ωστόσο έχουν μερικώς εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα.