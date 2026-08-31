ΑΛΑΤΙ: Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τις ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ... Πόσο τελικά απαραίτητο είναι στον οργανισμό μας;;





ΑΘΩΟΣ Ή ΕΝΟΧΟΣ; ιδού η ετυμηγορία από έναν ειδικόΟι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει ότι1) μια δίαιτα με μειωμένη πρόσληψη αλατιού είναι υγιεινή και2) δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του μαγειρικού και του θαλασσινού αλατιού. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια!Γιατί όμως είχαμε επικεντρωθεί στη μείωση του αλατιού τα προηγούμενα χρόνια;Μελέτες που είχαν γίνει τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 είχαν ενοχοποιήσει το αλάτι σχετικά με την υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πρόσφατα ήρθαν στην επιφάνεια νέα στοιχεία. Βρέθηκε λοιπόν ότι αυτές οι μελέτες δεν ήταν σωστά σχεδιασμένες και τα συμπεράσματα που είχαν βγει από αυτές ήταν αυθαίρετα.Χωρίς το αλάτι δεν θα ήταν δυνατή η ύπαρξη ζωής. Είναι τόσο απαραίτητο όσο το οξυγόνο και το νερό. Το φυσικό μη ραφιναρισμένο θαλασσινό αλάτι περιέχει πάνω από 80 απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία, ενώ το ραφιναρισμένο αλάτι δεν περιέχει καθόλου μεταλλικά στοιχεία.Είναι αδύνατον για το ανοσοποιητικό μας σύστημα και τα επινεφρίδια (αδένες που βρίσκονται πάνω στα νεφρά και παράγουν αδρεναλίνη και κορτιζόλη έτσι ώστε να μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες) να λειτουργήσουν σωστά υπό έλλειψης αλατιού.Η ιστορία του αλατιούΣτην αρχαιότητα ήταν τέτοια η αξία του αλατιού που χρησιμοποιούνταν ως μέσον συναλλαγής.Ο Ιπποκράτης (450 π.Χ.) ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τις θεραπευτικές ιδιότητες του αλατιού. Χρησιμοποιούσε αλάτι για να θεραπεύσει λοιμώξεις, συμφορήσεις και άλλα νοσήματα. Ο Παράκελσος (1500 μ.Χ.) έγραψε ότι εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε απαραίτητα το αλάτι και ότι χωρίς αλάτι θα είχαν αποσυντεθεί τα πάντα.Ραφιναρισμένο έναντι μη ραφιναρισμένου αλατιούΤο φυσικό μη ραφιναρισμένο θαλασσινό αλάτι, περιέχει πάνω από 80 μέταλλα και στοιχεία απαραίτητα για τη ζωή, ενώ το ραφιναρισμένο αλάτι δεν έχει κανένα ωφέλιμο μεταλλικό στοιχείο, περιέχει όμως πρόσθετα – sodium ferrocyanide, ammonium citrate και aluminum silicate – που δεν έχουν καμία θετική επίδραση στο σώμα.Το αλάτι ραφινάρεται για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής του στα ράφια. Η κατανάλωση ραφιναρισμένου αλατιού αυξάνει την οξύτητα μέσα στο σώμα. Τα όργανα του σώματος (ο εγκέφαλος, το ανοσοποιητικό σύστημα, το συκώτι, τα νεφρά κ.ά.) δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά αν η οξύτητα του οργανισμού είναι αυξημένη.Σε γενικές γραμμές τα επεξεργασμένα τρόφιμα – από τα οποία έχουν αφαιρεθεί όλα τα υγιεινά συστατικά όπως βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και ένζυμα – αυξάνουν την οξύτητα του οργανισμού. Όταν τρώμε αυτές τις τροφές που τους έχουν αφαιρεθεί όλα τα ζωτικά συστατικά το σώμα αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις δικές του αποθήκες βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και ενζύμων για να τις διασπάσει.Μακροπρόθεσμα αυτό προκαλεί ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά και χρόνια νοσήματα. Ο καρκίνος και τα χρόνια νοσήματα είναι δύο αρνητικές συνέπειες ενός όξινου οργανισμού από την στιγμή που τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται καλύτερα σε όξινο περιβάλλον.Τα μεταλλικά στοιχεία είναι από τους πιο ισχυρούς αλκαλικούς (αντίθετου του όξινου) παράγοντες στο σώμα. Γι’ αυτό το λόγο να χρησιμοποιείτε μη ραφιναρισμένο φυσικό αλάτι και να αποφεύγετε το ραφιναρισμένο αλάτι όσο μπορείτε.Δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.Η υπέρταση είναι ο κύριος λόγος για τη σύσταση δίαιτας με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Η βιβλιογραφία και η πρακτική όμως έχουν δείξει πολύ μικρή σχέση μεταξύ του αλατιού και της υπέρτασης. Μόνον ορισμένοι ευαίσθητοι στο αλάτι ασθενείς έχουν οφέλη από μια δίαιτα που περιορίζει την κατανάλωση αλατιού.Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι σχετίζεται με πάνω από 400% αύξηση των καρδιακών προσβολών στους άνδρες! Οι δίαιτες με μειωμένη πρόσληψη αλατιού αυξάνουν τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα και την αντίσταση στην ινσουλίνη που σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα.Οφέλη από το αλάτιΥπάρχουν πολλά οφέλη από το φυσικό, μη ραφιναρισμένο αλάτι που περιλαμβάνουν:Κατάλληλη ενίσχυση και ισορροπία των επινεφριδίωνΚατάλληλη ενίσχυση και ισορροπία του θυρεοειδήΤο νάτριο και το νερό διατηρούν το νευρικό σύστημα υγιέςΤα μεταλλικά στοιχεία από το αλάτι και το νερό βοηθούν όλα τα κύτταρα να αποβάλουν τις τοξίνες τουςΤο νάτριο βοηθάει τα επινεφρίδια να διατηρούν φυσιολογική αρτηριακή πίεση στο σώμαΕπιτρέπουν την αποτοξίνωση από το βρώμιο με το χλώριοΣυμπέρασμαΒοηθώντας τα βιοχημικά συστήματα του οργανισμού με την εξισορρόπιση των επιπέδων των ορμονών και παρέχοντας αρκετό ιώδιο και φυσικό αλάτι, το οποίο είναι χαμηλό στην πλειοψηφία των ανθρώπων, θα βοηθήσουμε τον οργανισμό να λειτουργεί σωστά χωρίς ενοχλητικά συμπτώματα και θα προλάβουμε τις περισσότερες χρόνιες ασθένειες.Παρόλα αυτά αυτή η ολιστική, φυσική προσέγγιση απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή από πλευράς των ασθενών – όχι μόνο σε επίπεδο εξετάσεων και λήψεως συμπληρωμάτων – αλλά και προσοχή στη λήψη τροφών αποφεύγοντας τα επεξεργασμένα τρόφιμα, αναψυκτικά, έτοιμα φαγητά με βρώμιο. Συνιστάται η κατανάλωση βιολογικών τροφών (χωρίς φυτοφάρμακα) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.Στην Υγειά Σας!