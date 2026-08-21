Με αερομαχίες και εικονικό βομβαρδισμό επέστρεψαν οι θρασύδειλοι τούρκοι στο Αιγαίο... Αναμονή για ναυμαχία μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης

Οι τούρκοι ξανάρχονται και πρέπει να φύγουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έφευγε εμβολισμένο από την Φρεγάτα «Λήμνος» το καμάρι του τουρ...

Οι τούρκοι ξανάρχονται και πρέπει να φύγουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έφευγε εμβολισμένο από την Φρεγάτα «Λήμνος» το καμάρι του τουρκικού στόλου, το Κεμαλ Ρεϊς

Σε επικίνδυνη τροχιά επανέρχεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, με τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας να αυξάνονται κατακόρυφα την ώρα που η Αθήνα καταγράφει παράλληλα περισσότερες τουρκικές κινήσεις και στη θάλασσα,

Μάλιστα μόλις προχθές σημειώθηκε ημερήσιο ρεκόρ παραβιάσεων του Ελληνικού Εναέριου Χώρου από τον Φεβρουάριο του 2023, δηλαδή εδώ και τριάμιση χρόνια!

Την ίδια μέρα είχαμε και προσομοίωση βομβαρδισμου, αφού επτά τουρκικά F-16 εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα, μπήκαν στο FIR Αθηνών. Η αερομαχία έγινε με τα δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Χίου. Τα δύο τουρκικά μαχητικά συνόδευαν άλλο ζεύγος προσομοιώνοντας συνοδεία βομβαρδισμού.

Η εικόνα των τελευταίων εβδομάδων παραπέμπει σε σταδιακή επιστροφή σε ένα σκηνικό που απέχει πλέον από τα «ήρεμα νερά» των προηγούμενων ετών που για να λέμε όμως την αλήθεια οφείλονταν και στην "οικονομία" που έκαναν οι τούρκοι στα f-16 τους, λόγω αδυναμίας υποστήριξης τους ένεκα του Αμερικανικού εμπάργκο.

Ετοιμη η Αθήνα για ναυμαχία μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης

Στο μεταξύ στο μέτωπο των θαλασσίων πάρκων που κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου χάραξε μέσω χαρτών στο Αιγαίο η Τουρκία, η Αθήνα έχει τα εξής σχέδια αντίδρασης. Αν στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπου η Τουρκία έχει ορίσει ως θαλάσσιο πάρκο της, πάει κάποιο ελληνικό αλιευτικό και εμφανιστεί στην περιοχή τουρκική ακταιωρός για να το εμποδίσει, τότε θα επέμβουν σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής για να απομακρύνουν τα τουρκικά.

Το ίδιο πνεύμα στην περιοχή του καλωδίου

Στο ίδιο πνεύμα αν στην περιοχή όπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου εμφανιστούν τουρκικά πολεμικά για να εμποδίσουν την επιχείρηση, τότε ελληνικά πολεμικά πλοία θα λάβουν θέσεις για να τα αντιμετωπίσουν.

Αυτό που πρέπει να έχει υπόψιν της η Αθήνα και που ο "Στόχος" επαναλαμβάνει διαρκώς και με κάθε τρόπο είναι πως Η Ελλάδα δεν πρέπει να εγκλωβιστεί σε μια πολιτική διαρκούς «αυτοσυγκράτησης» από φόβο μήπως προκαλέσει την Άγκυρα.