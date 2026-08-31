Λίβανος: Ολοκληρώθηκε η παράδοση της δεύτερης παρτίδας στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στο λιμάνι της Βηρυτού, πραγματοποιήθηκε η παράδοση της δεύτερης παρτίδας στρατιωτικού υλικού που δώρισε η ...

















Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στο λιμάνι της Βηρυτού, πραγματοποιήθηκε η παράδοση της δεύτερης παρτίδας στρατιωτικού υλικού που δώρισε η Ελλάδα στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (Lebanese Armed Forces – LAF), ενισχύοντας έμπρακτα την υποστήριξη της χώρας μας προς το λιβανικό στράτευμα.Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, το φορτίο, το οποίο μεταφέρθηκε με το Αρματαγωγό (Α/Γ) «ΡΟΔΟΣ», αποτελούνταν από 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M.Στην τελετή παράδοσης παρευρέθησαν, εκπροσωπώντας την ελληνική πλευρά, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό, κ. Ιγνάτιος Παπαδημητρίου –ως εκπρόσωπος της Πρέσβη–, ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στη Βηρυτό, καθώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού, κ. Πάνος Ανδριώτης.Υπενθυμίζεται πως το πρώτο μέρος της εν λόγω δωρεάς είχε παραδοθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026, περιλαμβάνοντας αντίστοιχα 13 ΤΟΜΠ Μ113, 10 οχήματα STEYR 680 και επιπλέον ανταλλακτικά.Η συγκεκριμένη βοήθεια εντάσσεται στις δράσεις αμυντικής διπλωματίας της Ελλάδας, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή συνεργασία μεταξύ των δύο στρατευμάτων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της χώρας μας για τη στήριξη της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της σταθερότητας του Λιβάνου», αναφέρει το ΓΕΕΘΑ.