Αυτό είναι το φυτό που ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ... Το «ΡΟΔΟ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ» που μπορεί να παραμείνει επί χρόνια σε ξηρή κατάσταση,..!!!

Ανήκει στην οικογένεια Selaginella lepidophylla και είναι γνωστό και με τις ονομασίες «Φυτό της Νεκρανάστασης» ή «Ρόδο της Παναγίας». Πρόκ...



Πρόκειται για ένα φυτό που αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και, μάλιστα, δεν «πεθαίνει» ποτέ!

Ειδικότερα, μπορεί να διατηρηθεί χρόνια σε ξερή κατάσταση και να πρασινίσει μόλις το βάλουμε σε νερό ή το βρέξουμε παραμένοντας ζωντανό για πάντα.

Στο ακόλουθο βίντεο η «άνθισή» του είναι εντυπωσιακή:







Πρόκειται για ένα φυτό που αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και, μάλιστα, δεν «πεθαίνει» ποτέ!Ειδικότερα, μπορεί να διατηρηθεί χρόνια σε ξερή κατάσταση και να πρασινίσει μόλις το βάλουμε σε νερό ή το βρέξουμε παραμένοντας ζωντανό για πάντα.Στο ακόλουθο βίντεο η «άνθισή» του είναι εντυπωσιακή:

Ανήκει στην οικογένεια Selaginella lepidophylla και είναι γνωστό και με τις ονομασίες «Φυτό της Νεκρανάστασης» ή «Ρόδο της Παναγίας».