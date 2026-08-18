Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Αυτό είναι το φυτό που ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ... Το «ΡΟΔΟ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ» που μπορεί να παραμείνει επί χρόνια σε ξηρή κατάσταση,..!!!

Αυγούστου 18, 2026

Ανήκει στην οικογένεια Selaginella lepidophylla και είναι γνωστό και με τις ονομασίες «Φυτό της Νεκρανάστασης» ή «Ρόδο της Παναγίας». Πρόκ...


Ανήκει στην οικογένεια Selaginella lepidophylla και είναι γνωστό και με τις ονομασίες «Φυτό της Νεκρανάστασης» ή «Ρόδο της Παναγίας».

Πρόκειται για ένα φυτό που αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και, μάλιστα, δεν «πεθαίνει» ποτέ!
Ειδικότερα, μπορεί να διατηρηθεί χρόνια σε ξερή κατάσταση και να πρασινίσει μόλις το βάλουμε σε νερό ή το βρέξουμε παραμένοντας ζωντανό για πάντα.
Στο ακόλουθο βίντεο η «άνθισή» του είναι εντυπωσιακή:



Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)