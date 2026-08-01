Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων …Θα μας βρείτε μπροστά σας.

Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων όπως κάθε χρόνο τιμώντας όλους όσους πολέμησαν κατά την εισβολή των τούρκων στην Κύπρο το 1974 από Παρα...











Το πρωί του Σαββάτου ο διοικητής του λόχου εξέδωσε την διαταγή πεδίου μάχης σε Διμοιρίτες και βοηθούς τους ,στην συνέχεια έκαναν το ίδιο οι διμοιρίτες στους ομαδάρχες για την επιμέρους αποστολή του τμήματος τους και τέλος οι ομαδάρχες στους άνδρες τους.



Η δύναμη 6 Αξιωματικών και 38 Υπαξιωματικών και Οπλιτών αποβιβάστηκε εικονικά όπως προβλέπεται στην Ζώνη Προσγείωσης και κινήθηκε προς τον στόχο με πλήρη φόρτο , κατά την προσέγγιση οι Διμοιρίες έλαβαν υποδειγματικά τις θέσεις που προέβλεπε το σχέδιο αντιμετωπίζοντας τις δυνάμεις που προσπάθησαν να τους παρεμποδίσουν και τέλος ενήργησαν προς εκτέλεση της αποστολής τους.



Πλήθος σεναρίων και αλλαγών της τακτικής κατάστασης έκαναν το έργο των επικεφαλής των τμημάτων και ειδικά του Διοικητή του Λόχου ακόμη δυσκολότερο καθώς έπρεπε να προσαρμόζονται συνεχώς στα νέα δεδομένα και να ενεργούν γρήγορα έχοντας πάντα ως πρωταρχικό σκοπό και οδηγό την εκτέλεση της αποστολής.



Η τελική ενέργεια που αφορούσε αγώνα εντός κατοικημένων τόπων επαναλήφθηκε πολλές φορές με τις διμοιρίες και της ομάδες να αλλάζουν επικεφαλής οι οποίοι σχεδίαζαν και εκτελούσαν τον δικό τους τρόπο ενέργειας.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Σουφλίου για την φιλοξενία και στους συναδέλφους Εθνοφύλακες του Νομού που μας έκαναν την τιμή να ασκηθούν μαζί μας.



Το πρωί του Σαββάτου ο διοικητής του λόχου εξέδωσε την διαταγή πεδίου μάχης σε Διμοιρίτες και βοηθούς τους ,στην συνέχεια έκαναν το ίδιο οι διμοιρίτες στους ομαδάρχες για την επιμέρους αποστολή του τμήματος τους και τέλος οι ομαδάρχες στους άνδρες τους.Η δύναμη 6 Αξιωματικών και 38 Υπαξιωματικών και Οπλιτών αποβιβάστηκε εικονικά όπως προβλέπεται στην Ζώνη Προσγείωσης και κινήθηκε προς τον στόχο με πλήρη φόρτο , κατά την προσέγγιση οι Διμοιρίες έλαβαν υποδειγματικά τις θέσεις που προέβλεπε το σχέδιο αντιμετωπίζοντας τις δυνάμεις που προσπάθησαν να τους παρεμποδίσουν και τέλος ενήργησαν προς εκτέλεση της αποστολής τους.Πλήθος σεναρίων και αλλαγών της τακτικής κατάστασης έκαναν το έργο των επικεφαλής των τμημάτων και ειδικά του Διοικητή του Λόχου ακόμη δυσκολότερο καθώς έπρεπε να προσαρμόζονται συνεχώς στα νέα δεδομένα και να ενεργούν γρήγορα έχοντας πάντα ως πρωταρχικό σκοπό και οδηγό την εκτέλεση της αποστολής.Η τελική ενέργεια που αφορούσε αγώνα εντός κατοικημένων τόπων επαναλήφθηκε πολλές φορές με τις διμοιρίες και της ομάδες να αλλάζουν επικεφαλής οι οποίοι σχεδίαζαν και εκτελούσαν τον δικό τους τρόπο ενέργειας.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Σουφλίου για την φιλοξενία και στους συναδέλφους Εθνοφύλακες του Νομού που μας έκαναν την τιμή να ασκηθούν μαζί μας.

Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων όπως κάθε χρόνο τιμώντας όλους όσους πολέμησαν κατά την εισβολή των τούρκων στην Κύπρο το 1974 από Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Ιουλίου βρέθηκε σε περιοχή του Έβρου για να ασκηθεί σε τακτικές μάχης Αερομεταφερόμενου Λόχου .Σύμφωνα με το σενάριο Αερομεταφερόμενος Λόχος έλαβε διαταγή να καταλάβει και εξασφαλίσει περιοχή που κατείχε εχθρικό τμήμα δύναμης Διμοιρίας ,ώστε να διευκολύνει την προέλαση των φιλίων τμημάτων.Η Γενική Κατάσταση και η Τμηματική Διαταγή εκδόθηκαν ένα μήνα νωρίτερα και η επιχείρηση σχεδιάστηκε στην αίθουσα εκπαίδευσης της λέσχης σε διαδοχικές συγκεντρώσεις, αφού έγινε ανάλυση όλων των ιδεών ενέργειας πάρθηκε η απόφαση για τον τρόπο και ορίστηκαν οι επικεφαλής.