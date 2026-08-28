Νέο κάλεσμα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας στις ελληνικές εταιρείες της Αμυντικής Βιομηχανίας

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), όπως ανακοινώθηκε, ξεκινά τη λειτουργία αναβαθμισμένης Ψηφιακής Πλατφόρμας Χαρτογράφηση...

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), όπως ανακοινώθηκε, ξεκινά τη λειτουργία αναβαθμισμένης Ψηφιακής Πλατφόρμας Χαρτογράφησης, με στόχο την πληρέστερη καταγραφή των εγχώριων δυνατοτήτων αμυντικής καινοτομίας και της προοπτικής της ελληνικής αγοράς να συμβάλει στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας για την άμυνα της χώρας. H αναβαθμισμένη πλατφόρμα, σύμφωνα με το ΕΛΚΑΚ, επιτρέπει μια ολοκληρωμένη και δυναμική αποτύπωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, των προϊόντων, της ερευνητικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, καθώς και του επιπέδου ωριμότητας των λύσεων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα. H δυνατότητα χαρτογράφησης επεκτείνεται σε παντός μεγέθους και κλάδου εταιρεία ή ερευνητική ομάδα, η οποία αναπτύσσει λύσεις είτε αμιγώς αμυντικής φύσεως, είτε διττής χρήσης.Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλεί τους ενδιφερόμενους από την εγχώρια αγορά, με δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) να εγγραφούν στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα και να αποτελέσουν μέλη του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Όπως επισημαίνεται, όσες οντότητες είναι ήδη χαρτογραφημένες καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους για την καλύτερη κατανόηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων της κάθε οντότητας, ώστε αυτές να μπορούν να αξιοποιούνται σε στοχευμένες ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από το οικοσύστημα άμυνας και καινοτομίας, την αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση των τεχνολογικών λύσεων της οντότητας με ανάγκες, θεματικές προτεραιότητες, προγράμματα χρηματοδότησης, δράσεις δοκιμών και ευκαιρίες διεθνούς προβολής, την ενίσχυση της δικτύωσης με πιθανούς εταίρους, επενδυτικούς φορείς, οργανισμούς και φορείς του αμυντικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, η πλατφόρμα προσφέρει στα εγγεγραμμένα μέλη προνομιακή πρόσβαση και ενημέρωση για ευκαιρίες και δράσεις του Ευρωπαϊκού και Νατοϊκού οικοσυστήματος, και τη δυνατότητα συμμετοχής σε Εκδηλώσεις Επιχειρηματικών Παρουσιάσεων (pitching events) με ελληνικούς και διεθνείς επενδυτικούς φορείς και δράσεις όπως focus groups, στρογγυλές τράπεζες, ‘Ask the Expert’, Β2Β συναντήσεις, εθνικές αποστολές και άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ΕΛΚΑΚ.Η αναβαθμισμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα Χαρτογράφησης αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την πληρέστερη αποτύπωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής καινοτομίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων δύμβουλος του ΕΛΚΑΚ κ. Παντελής Τζωρτζάκης. Πρόσθεσε ότι «με την επικαιροποίηση των στοιχείων και την εγγραφή των φορέων στην πλατφόρμα, δημιουργούμε ένα ενιαίο σημείο αναφοράς που ενισχύει τη διασύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με τη βιομηχανία, την έρευνα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους επενδυτικούς φορείς». Στόχος, όπως τόνισε, «είναι να επιταχύνουμε τη μετατροπή της ελληνικής τεχνολογικής και ερευνητικής δυναμικής σε επιχειρησιακή ισχύ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και σε αναπτυξιακή αξία για τη χώρα».