Οι Τούρκοι αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία... Παρενοχλούμε λένε τους ψαράδες τους στην «Γαλάζια Πατρίδα»

«Οι Τούρκοι ψαράδες, που αλιεύουν στο Αιγαίο Πέλαγος εντός του νομικού πλαισίου που παρέχουν τα τουρκικά χωρικά ύδατα και το διεθνές δίκα...

«Οι Τούρκοι ψαράδες, που αλιεύουν στο Αιγαίο Πέλαγος εντός του νομικού πλαισίου που παρέχουν τα τουρκικά χωρικά ύδατα και το διεθνές δίκαιο, βιώνουν δύσκολες στιγμές λόγω των προκλητικών ενεργειών της Ελληνικής Ακτοφυλακής, γράφει τουρκικό δημοσίευμα αμφισβητώντας τα ελληνικά χωρικά ύδατα, τονίζοντας ότι υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο με «ακαθόριστο» καθεστώς.Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, οι προσπάθειες της Ελλάδας να δημιουργήσει μονομερώς αλιευτικές ζώνες με βάση νησίδες των οποίων το καθεστώς δεν καθορίζεται από συνθήκες κλιμακώνουν τις εντάσεις στην περιοχή.Προσθέτει, επίσης, ότι οι Τούρκοι ψαράδες «δραστηριοποιούνται σε νόμιμες αλιευτικές περιοχές κατά μήκος της γραμμής Διδύμων-Ντογάνμπεϊ, όπως καταγράφεται από τα κρατικά συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και εντοπισμού θέσης και δεν απομακρύνονται αφού ψαρεύουν στη Γαλάζια Πατρίδα, παρά τις ραδιοφωνικές ανακοινώσεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής.Ταξιδιωτικοί οδηγοί και οδοιπορικάΜεταξύ 15 Ιουλίου και 1ης Σεπτεμβρίου, η αλιεία σε διεθνή ύδατα 6 μίλια εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων και έως 1,5 μίλι από τις ακτές νησιών αβέβαιου καθεστώτος (ελληνικών δηλαδή) αποτελεί απολύτως νόμιμο δικαίωμα…Ωστόσο, ελληνικά στοιχεία επιχειρούν παράνομα να επεκτείνουν αυτό το νόμιμο όριο του 1,5 μιλίου στα 6 μίλια, επικαλούμενα αυτές τις νησίδες (ως ελληνικές) που γειτνιάζουν με τις ακτές μας.Η θέση του τουρκικού αλιευτικού σκάφους «Melih Karaman», το οποίο ψάρευε στην περιοχή, διαψεύδει πλήρως τους ισχυρισμούς της ελληνικής πλευράς.Αυτή η πίεση για θαλάσσια ηγεμονία, που ασκεί η Ελλάδα εκατοντάδες χιλιόμετρα από την ηπειρωτική της χώρα, αποκαλύπτεται ξεκάθαρα από τα επίσημα δορυφορικά αρχεία του (τουρκικού) κράτους, όπως σημειώνεταιΤα τελευταία πλάνα από την περιοχή αποκαλύπτουν την έκταση της επέμβασης. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένοπλοι σε σκάφος της Ελληνικής Ακτοφυλακής πλησιάζουν σε απόσταση λίγων μέτρων ένα τουρκικό σκάφος που πλέει εντός των νόμιμων ορίων στα ανοιχτά των Διδύμων, γράφει το δημοσίευμα.Bodrum Olay