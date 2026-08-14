Τους πήρε στο «ψιλό» ο Μπιμπι... Νετανιάχου: «Η Βρετανία γίνεται η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «γλέντησε» τη δημογραφική αλλοίωση της Βρετανίας αποκαλώντας την «Ισλαμική Δημοκρατία με πυρηνικά». Ούρλιαζε ο Πι...

Μια ατάκα - «φωτιά» του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν αρκετή για να ξεγυμνώσει την πραγματικότητα της σημερινής Ευρώπης και να προκαλέσει παροξυσμό στο βρετανικό κατεστημένο, το οποίο εθελοτυφλεί απέναντι στη δημογραφική του αλλοίωση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποφάσισε να μην μασήσει τα λόγια του και, μέσα από ένα podcast, είπε αυτό που σκέφτονται εκατομμύρια άνθρωποι, προκαλώντας διπλωματικό και ιντερνετικό σεισμό.Αναφερόμενος στην εσωτερική πολιτική και δημογραφική κατάσταση της Μεγάλης Βρετανίας, ο Νετανιάχου δεν δίστασε να την αποκαλέσει «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας». Το χτύπημα, μάλιστα, έγινε ακόμη πιο ανελέητο, καθώς ο Ισραηλινός ηγέτης πρόσθεσε απόλυτα σκωπτικά: «Κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Βρετανία. Το Ισραήλ εργάζεται για να αποτρέψει μια άλλη πυρηνική ισλαμική δημοκρατία στην Τεχεράνη».Η ωμή υπενθύμιση της βρετανικής πραγματικότητας —όπου ισλαμιστές ελέγχουν ολόκληρες γειτονιές— έθιξε την υπερηφάνεια του γνωστού Βρετανού παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν. Ο σχολιαστής, σε μια κρίση «πολιτικής ορθότητας», έσπευσε στο Χ (πρώην Twitter) και επιτέθηκε χυδαία στον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «ηλίθιο», περιμένοντας τα χειροκροτήματα των 9 εκατομμυρίων ακολούθων του.Αντί, όμως, για χειροκρότημα, ο Μόργκαν έφαγε ένα ψηφιακό, γεωπολιτικό χαστούκι. Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών πήρε ξεκάθαρα το μέρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας πως η αλήθεια πονάει μόνο αυτούς που κλείνουν τα μάτια.Χαρακτηριστική ήταν η οργισμένη απάντηση του Ισραηλινού ανταποκριτή, Όμρι Χάιμ, ο οποίος «άδειασε» τον Μόργκαν υπενθυμίζοντάς του τι συμβαίνει μέσα στην ίδια του τη χώρα: «Ναι, είναι ο ηλίθιος; Πώς τα πάει το Μπέρμιγχαμ; Μην έρθεις κλαίγοντας όταν νιώσεις το νερό να βράζει, βάτραχε».Η αναφορά στο Μπέρμιγχαμ δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της ισλαμικής διείσδυσης στη Γηραιά Αλβιόνα (υπενθυμίζεται πως ο τιμητικός τίτλος του «Πρώτου Πολίτη» της πόλης κατέχεται από Βρετανό πακιστανικής καταγωγής). Το αν ο Νετανιάχου προσέβαλε τους Βρετανούς ή απλώς τους είπε κατάμουτρα την αλήθεια που τρέμουν να παραδεχτούν, είναι κάτι που ο χρόνος και οι δημογραφικοί δείκτες θα αποδείξουν πολύ σύντομα.