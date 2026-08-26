«Σπάσαμε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου»... Ερντογάν από το Μαντζικέρτ: Στην περιοχή μας ξαναγράφεται η Ιστορία

Με αναφορές στον «Αιώνα της Τουρκίας» η ομιλία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επέτειο της Μάχης του Μαντζικέρτ, με τον ί...

Με αναφορές στον «Αιώνα της Τουρκίας» η ομιλία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επέτειο της Μάχης του Μαντζικέρτ, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «η Ιστορία ξαναγράφεται» στην περιοχή.«Βρισκόμαστε εδώ μαζί σας, στο Μαντζικέρτ, όπου σπάσαμε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου με το κλειδί της πίστης και ανοίξαμε την κύρια πύλη της Ανατολίας», δήλωσε ο Ερντογάν, ανοίγοντας την ομιλία του.«Ξεκινώ την ομιλία μου λέγοντας: Είθε να είναι ευλογημένη η 955η επέτειος της Νίκης μας στο Μαντζικέρτ», πρόσθεσε.Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε τον συμβολισμό μιας παλιάς πολεμικής παράδοσης, του δεσίματος της ουράς του αλόγου πριν από τη μάχη, για να περιγράψει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προχωρήσει μέχρι τέλους στους σημερινούς στόχους της.«Ως έθνος έχουμε μια πολύ παλιά παράδοση. Όταν ξεκινάμε μια εκστρατεία, όταν παίρνουμε έναν δρόμο, όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, δένουμε την ουρά του αλόγου μας. Το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι, ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι το τέλος», ανέφερε.«Δέσαμε την ουρά του αλόγου μας για να οικοδομήσουμε τον Αιώνα της Τουρκίας. Δέσαμε την ουρά του αλόγου μας για να πετύχουμε τους στόχους μας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία», δήλωσε.«Δέσαμε την ουρά του αλόγου μας για να κάνουμε ξανά την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε τόπο ειρήνης και γαλήνης. Δέσαμε την ουρά του αλόγου μας για να αφαιρέσουμε τα στιλέτα που η τρομοκρατία έχει καρφώσει στην αιώνια αδελφοσύνη μας», πρόσθεσε.Κλείνοντας ο Ερντογάν έστειλε μήνυμα τόσο προς τους συμμάχους όσο και προς τους αντιπάλους της Τουρκίας: «Ας γνωρίζουν και ας καταλάβουν όλοι, φίλοι και εχθροί, ότι στην περιοχή μας η Ιστορία ξαναγράφεται».Πηγή: skai.gr