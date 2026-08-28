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Μυστηριώδες θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Ιωνία με νεκρό μοτοσικλετιστή – Η Τροχαία αναζητά μαρτυρίες

Αυγούστου 28, 2026

  Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. ...

 



Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, στις 14:15, στη Λεωφόρο Βεΐκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Δίκυκλη μοτοσυκλέτα που κινούνταν από το Νέο Ηράκλειο προς την Αθήνα, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Από το τροχαίο προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός του 60χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του τροχαίου ή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, να επικοινωνήσει με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα 2102854400, 2102854402, 2102854403, 2102854405 και 2102801552.

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