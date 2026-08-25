Παραλήρημα Ερντογάν σε ομιλία του στην επέτειο του Μάντζικερτ! «Γνωρίζουμε πολύ καλά τα βρώμικα χέρια που απλώνονται προς την πατρίδα μας και το έθνος μας»

Πάντως για να μην παρεξηγήσει κανείς τα λόγια του Ερντογάν, όπου λέει «ειρήνη» εσείς βάζετε «πόλεμος», «εισβολή», «κατοχή»... Οι τούρκοι ε...









Η ομιλία την Τρίτη 25/08 ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Ερντογάν μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ σε αεροπορική βάση στην Ιντλίμπ στις 18 Αυγούστου.



Ο Ερντογάν δεν ανέφερε τα ονόματα του Ισραήλ, της Ελλάδος ή άλλου «συνομώτη» κατά της τουρκίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας.



«Έχουμε κι εμείς τους υπολογισμούς και τα σχέδιά μας»



Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει τους δικούς της υπολογισμούς και σχέδια ως απάντηση σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα.



«Αν όλοι έχουν έναν υπολογισμό, έχουμε κι εμείς έναν υπολογισμό και ένα σχέδιο», είπε.



Πρόσθεσε ότι όσοι ωφελούνται από την τρομοκρατία και την αστάθεια θα χάσουν τελικά.



«Οι καιροσκόποι που κερδοσκοπούν από την τρομοκρατία θα χάσουν.



»Οι έμποροι του αίματος και οι γενοκτόνοι θα χάσουν. Όσοι θέλουν να βυθίσουν την περιοχή στην αστάθεια θα χάσουν», σημείωσε ο Ερντογάν.



Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες παρεμπόδισης της ενότητας και αποσταθεροποίησης της περιοχής δεν θα πετύχουν. «Οι νικητές θα είναι η ειρήνη και η σταθερότητα», είπε.

Μιλάμε για τρελοί ειρηνιστές οι τούρκοι και ο Ερντογάν... «Έχουμε κι εμείς τους υπολογισμούς και τα σχέδιά μας»Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει τους δικούς της υπολογισμούς και σχέδια ως απάντηση σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα.«Αν όλοι έχουν έναν υπολογισμό, έχουμε κι εμείς έναν υπολογισμό και ένα σχέδιο», είπε.Πρόσθεσε ότι όσοι ωφελούνται από την τρομοκρατία και την αστάθεια θα χάσουν τελικά.«Οι καιροσκόποι που κερδοσκοπούν από την τρομοκρατία θα χάσουν.»Οι έμποροι του αίματος και οι γενοκτόνοι θα χάσουν. Όσοι θέλουν να βυθίσουν την περιοχή στην αστάθεια θα χάσουν», σημείωσε ο Ερντογάν.Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες παρεμπόδισης της ενότητας και αποσταθεροποίησης της περιοχής δεν θα πετύχουν. «Οι νικητές θα είναι η ειρήνη και η σταθερότητα», είπε.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τρίτη 25/08 ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την πορεία της προς την ενότητα, την ειρήνη και τη σταθερότητα παρά τις προσπάθειες διατάραξης της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, μιλώντας σε εκδηλώσεις στο Αχλάτ του Μπιτλίς για την 955η επέτειο της Μάχης του Μαλάζγκιρτ (Μαντζικέρτ).Η νίκη στο Μαλάζγκιρτ το 1071 επιτάχυνε την παρακμή της Ανατολική Ρωμαϊκής (Βυζαντινής) Αυτοκρατορίας, ανοίγοντας τον δρόμο τόσο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία.Θεωρείται η αρχή της εισόδου των Τούρκων στην Ανατολία.«Ό,τι κι αν κάνετε, δεν μπορείτε να μας αποτρέψετε από την πορεία μας και δεν μπορείτε να μας εμποδίσετε να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον ως αδέλφια», δήλωσε ο Ερντογάν.Ο ίδιος είπε ότι η Τουρκία έχει επίγνωση αυτού που περιέγραψε ως προσπάθειες που στοχεύουν τη χώρα, τον λαό της και την περιφερειακή ειρήνη.«Γνωρίζουμε πολύ καλά τι είδους υπολογισμούς κάνετε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα βρώμικα χέρια που απλώνονται προς την πατρίδα μας και το έθνος μας, καθώς και προς την ειρήνη της περιοχής μας», είπε.