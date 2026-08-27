Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ για το «τσουνάμι» λάσπης: Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, αυτό που έγινε ήταν φοβερό

Την κατάσταση που επικρατεί στο Νεπάλ μετά το «τσουνάμι» λάσπης περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος, μεταφέ...

Την κατάσταση που επικρατεί στο Νεπάλ μετά το «τσουνάμι» λάσπης περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος, μεταφέροντας την εικόνα από την περιοχή και κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν από το πρωί. «Στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού. Κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα έχει ηρεμήσει», είπε μιλώντας στον Alpha.Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος περιέγραψε το μέγεθος του φαινομένου, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, τονίζοντας ωστόσο ότι η ένταση της καταστροφής ήταν εξαιρετική. «Είναι η εποχή των μουσώνων, αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», σημείωσε, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ορμή με την οποία τα νερά παρέσυραν ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους.Σπίτια παρασύρθηκαν, χωριά θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης και υποδομές καταστράφηκαν, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.Ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής και μετά από επικοινωνία του με τις αρμόδιες προξενικές αρχές «δεν υπάρχει Έλληνας ή Κύπριος στη λίστα των αγνοουμένων».