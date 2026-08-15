Αυτοί είναι οι τούρκοι.... Παναγία Σουμελά: Κλειστό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μοναστήρι Τραπεζούντας το Δεκαπενταύγουστο

Τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν θα τελεστεί λειτουργία για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τρ...

Οι τουρκικές Αρχές αποφάσισαν και φέτος να μην επιτρέψουν το μοναστήρι να λειτουργήσει στις 15 Αυγούστου, αλλά για να αποφύγουν περαιτέρω όξυνση των εντάσεων, επέτρεψαν την άδεια τέλεσης της Θείας Λειτουργίας στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το orthodoxianewsagency. Σημειώνεται ότι εκείνη την ημέρα, η Εκκλησία τιμά την απόδοση της εορτής.Το μοναστήρι της Τραπεζούντας παρέμεινε κλειστό για 80 χρόνια, όταν αποφασίστηκε το 2010 να γίνει ένα άνοιγμα μεταξύ των δύο χωρών και να δοθούν οι άδειες ώστε για γίνει η λειτουργία. Μάλιστα, τη Λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12 λειτουργίες στο μοναστήρι, ενώ έκλεισε ξανά για πέντε χρόνια προκειμένου να γίνουν εργασίες αναστήλωσης.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση του αριθμού των προσκυνητών στην Παναγία Σουμελά. Όπως αναφέρουν και τα τοπικά μέσα, η προσέλευση επηρεάστηκε και λόγω της ειδικής άδειας που έπρεπε να εκδώσουν και να έχουν μαζί οι προσκυνητές, για να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία.Δεν θα τελέσει ο Βαρθολομαίος τη λειτουργίαΌπως και πέρσι, έτσι και φέτος δεν θα μπορέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης να τελέσει τη λειτουργία στις 23 Αυγούστου. Την ημέρα της Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν θα τελεστεί λειτουργία για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα.Οι τουρκικές Αρχές αποφάσισαν και φέτος να μην επιτρέψουν το μοναστήρι να λειτουργήσει στις 15 Αυγούστου, αλλά για να αποφύγουν περαιτέρω όξυνση των εντάσεων, επέτρεψαν την άδεια τέλεσης της Θείας Λειτουργίας στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το orthodoxianewsagency. Σημειώνεται ότι εκείνη την ημέρα, η Εκκλησία τιμά την απόδοση της εορτής.Το μοναστήρι της Τραπεζούντας παρέμεινε κλειστό για 80 χρόνια, όταν αποφασίστηκε το 2010 να γίνει ένα άνοιγμα μεταξύ των δύο χωρών και να δοθούν οι άδειες ώστε για γίνει η λειτουργία. Μάλιστα, τη Λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12 λειτουργίες στο μοναστήρι, ενώ έκλεισε ξανά για πέντε χρόνια προκειμένου να γίνουν εργασίες αναστήλωσης.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση του αριθμού των προσκυνητών στην Παναγία Σουμελά. Όπως αναφέρουν και τα τοπικά μέσα, η προσέλευση επηρεάστηκε και λόγω της ειδικής άδειας που έπρεπε να εκδώσουν και να έχουν μαζί οι προσκυνητές, για να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία.Δεν θα τελέσει ο Βαρθολομαίος τη λειτουργίαΌπως και πέρσι, έτσι και φέτος δεν θα μπορέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης να τελέσει τη λειτουργία στις 23 Αυγούστου. Την ημέρα της Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κυζίκου.Το βασικό επιχείρημα των εθνικιστικών φωνών στην Τουρκία, που αποτρέπουν το μοναστήρι να λειτουργήσει στις 15 Αυγούστου, είναι ότι η μέρα συμπίπτει με την επέτειο της Άλωσης της Τραπεζούντας το 1461 και, συνεπώς, η «νίκη των Οθωμανών προγόνων» δεν θα πρέπει να επισκιάζεται από μια χριστιανική θρησκευτική τελετή..Το βασικό επιχείρημα των εθνικιστικών φωνών στην Τουρκία, που αποτρέπουν το μοναστήρι να λειτουργήσει στις 15 Αυγούστου, είναι ότι η μέρα συμπίπτει με την επέτειο της Άλωσης της Τραπεζούντας το 1461 και, συνεπώς, η «νίκη των Οθωμανών προγόνων» δεν θα πρέπει να επισκιάζεται από μια χριστιανική θρησκευτική τελετή.