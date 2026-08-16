Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει «υπερήφανος» για τη σχέση με τη Ρωσία: Το μήνυμα στον Πούτιν

Την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία επιβεβαίωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δηλώνοντας «υπερήφανος» για τη συνεργασία...

Την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία επιβεβαίωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δηλώνοντας «υπερήφανος» για τη συνεργασία των δύο χωρών σε επιστολή του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το μήνυμα του Βορειοκορεάτη ηγέτη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες του Κιέβου ότι η Πιονγκγιάνγκ προετοιμάζεται να στείλει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες για να ενισχύσουν τις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.Η Βόρεια Κορέα, η οποία έχει ήδη εμπλακεί άμεσα στο πλευρό της Ρωσίας στέλνοντας στρατεύματα και όπλα στην περιφέρεια Κουρσκ, εμφανίζεται αποφασισμένη να εμβαθύνει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, απευθυνόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την προσδοκία του για ένα «ακόμη πιο λαμπρό μέλλον» στις διμερείς σχέσεις, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA.«Είμαι πάντοτε υπερήφανος που είμαι σε θέση να αναμένω ακόμη πιο λαμπρό μέλλον των διμερών σχέσεων», ανέφερε ο Κιμ, κάνοντας λόγο για σχέσεις που συνεχίζουν «την ιστορία του κοινού αγώνα για δικαιοσύνη και τις πολύτιμες παραδόσεις διμερούς φιλίας».Στήριξη της Πιονγκγιάνγκ στον πόλεμο με την ΟυκρανίαΟ Βορειοκορεάτης ηγέτης επανέλαβε παράλληλα την υποστήριξή του προς τη Μόσχα στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία θα επικρατήσει υπό τη «σοφή ηγεσία» του Πούτιν.Η επιστολή του Κιμ αποτέλεσε απάντηση σε μήνυμα που είχε προηγουμένως αποστείλει ο Ρώσος πρόεδρος με την ευκαιρία της 81ης επετείου της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική κατοχή.Ο Πούτιν είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για το «υψηλό επίπεδο» των σχέσεων Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ, χαρακτηρίζοντάς το «άνευ προηγουμένου» και κάνοντας λόγο για «εφ’ όλης της ύλης στρατηγική εταιρική σχέση».Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με τη στρατιωτική συνεργασία να αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο της σχέσης τους.