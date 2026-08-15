Παναγία Κακαβιώτισσα: Το ξωκλήσι στη Λήμνο που δεν έχει σκεπή

Η Παναγία Κακαβιώτισσα στη Λήμνο είναι από τα πιο αξιομνημόνευτα και περίεργα ξωκλήσια, όχι μόνο στο νησί, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Το άκρω...
Η Παναγία Κακαβιώτισσα στη Λήμνο είναι από τα πιο αξιομνημόνευτα και περίεργα ξωκλήσια, όχι μόνο στο νησί, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Το άκρως ιδιαίτερο στοιχείο που το χαρακτηρίζει είναι το γεγονός ότι δεν έχει σκεπή, χρέη οποίας τελεί ο βράχος μέσα στον οποίο εντοπίζεται.
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