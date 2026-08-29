Γιατί σήμερα δεν τελούνται γάμοι και βαπτίσεις;

Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου, του μεγαλύτερου των Προφητών. Πρόκειται για αυστηρή ...









Κατά την σημερινή ημέρα κάνουμε αυστηρή νηστεία κι αυτό γιατί τιμάται η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου, του μεγαλύτερου των Προφητών. Θεωρείται, μάλιστα τόσο αυστηρή νηστεία όσο η Μεγάλη Παρασκευή.Στην Εκκλησία υπάρχουν κι άλλες ημερήσιες νηστείες κατά την διάρκεια του έτους. Αυτές είναι οι:1) 5 Ιανουαρίου (παραμονή Θεοφανείων, λόγω του ότι προηγείται σαν ημέρα, Δεσποτικής εορτής και όχι όπως εσφαλμένα υποστηρίζουν πολλοί λόγω του ότι θα πιούμε Μ. Αγιασμό).2) 14 Σεπτεμβρίου (Ύψωση του Τιμίου Σταυρού), γιατί είναι κάτι το ανάλογο με την Μεγάλη Παρασκευή.3) 29 Αυγούστου (αποτομή της Τίμιας Κεφαλής του Προδρόμου) σε ένδειξη πένθους για την άδικη θανάτωση του αγιοτέρου ανθρώπου της παγκόσμιας Ιστορίας.(Ανώτερη από τον Πρόδρομο είναι μόνο η Παναγία).Κατά τις ήμερες αυτές δεν τρώμε λάδι, έκτος εάν συμπέσουν Σάββατο ή Κυριακή. Eνα Σάββατο νηστεύουμε το λάδι, το Μεγάλο Σάββατο. Και καμία Κυριακή, γιατί η Κυριακή είναι η εορτή χαρμόσυνη: εορτή της Ανάστασης του Χριστού.