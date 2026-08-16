Ξάνθη: Εντοπίστηκε πυρομαχικό σε παραλία

Πυρομαχικό εντοπίστηκε στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από την παραλία «Μυρωδάτου» στην Ξάνθη, σε βάθος μόλις 30 εκατοστών. ...

Πυρομαχικό εντοπίστηκε στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από την παραλία «Μυρωδάτου» στην Ξάνθη, σε βάθος μόλις 30 εκατοστών.Το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πόρτο Λάγους από ιδιώτη για εντοπισμό πιθανού πυρομαχικού υλικού σε κατάσταση οξείδωσης, στη θαλάσσια περιοχή της Ξάνθης.Το σημείο όπου εντοπίστηκε το πυρομαχικό, φυλάσσεται από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.