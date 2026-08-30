Βρέθηκε άνδρας σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο σπίτι του στην Ιεράπετρα

Ένα σοκαριστικό εύρημα αντίκρισαν αστυνομικοί στην Ιεράπετρα, όταν κλήθηκαν σε σπίτι λόγω έντονης δυσοσμίας και εντόπισαν τη σορό ενός άν...



Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για έντονη δυσοσμία, από σπίτι που διέμενε αλλοδαπός, στην περιοχή μεταξύ των Εργατικών Κατοικιών και της Καλλιθέας, βόρεια της πόλης της Ιεράπετρας. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και παραβίασαν την είσοδο του σπιτιού.



Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε η σορός άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, σε προχωρημένη αποσύνθεση. Ο θάνατός του φέρεται να επήλθε αρκετές ημέρες νωρίτερα.



Πρόκειται για Βούλγαρο υπήκοο, ο οποίος διέμενε τα τελευταία χρόνια στην Ιεράπετρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της εξάρτησής του από το αλκοόλ, ενώ την τελευταία εβδομάδα είχε νοσηλευτεί στο ΠΑΓΝΗ εξαιτίας κίρρωσης του ήπατος.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο περίπου 50χρονος ζούσε μόνος του, ενώ το σπίτι στο οποίο διέμενε βρισκόταν σε άθλια κατάσταση.



Η σορός του άτυχου άνδρα θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθούν νεκροψία-νεκροτομή και εργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ένα σοκαριστικό εύρημα αντίκρισαν αστυνομικοί στην Ιεράπετρα, όταν κλήθηκαν σε σπίτι λόγω έντονης δυσοσμίας και εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση.