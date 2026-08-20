Με συμμετοχή της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς... Εντυπωσιακές εικόνες από πολυεθνική ναυτική άσκηση στην Κύπρο

Πολυεθνική άσκηση ναυτικής συνεργασίας μικρής κλίμακας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμε...









Πολυεθνική άσκηση ναυτικής συνεργασίας μικρής κλίμακας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, με τη συμμετοχή ναυτικών μονάδων από πέντε χώρες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας με φίλιες χώρες.Η άσκηση, με την ονομασία «CYPRUS ARROW», πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, ενώ την παρακολούθησε εν πλω η ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς.Στην άσκηση συμμετείχαν το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, η ελληνική φρεγάτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», το αμερικανικό αντιτορπιλικό «PAUL IGNATIUS», η ιταλική φρεγάτα «CARABINIERE» και η γερμανική φρεγάτα «BADEN-WÜRTTEMBERG».Κατά τη διάρκεια της «CYPRUS ARROW» πραγματοποιήθηκαν τακτικές κινήσεις, προχωρητικοί ελιγμοί, τεχνικά γυμνάσια και ασκήσεις επικοινωνιών. Παράλληλα, δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των συμμετεχουσών ναυτικών μονάδων, σε πολυεθνικό επίπεδο.