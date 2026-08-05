ΤΡΟΜΟΣ - Ιδού τι θα συμβεί στη Γη αν πέσει πάνω της ο μεγαλύτερος αστεροειδής του ηλιακού συστήματος - ΒΙΝΤΕΟ

Το σενάριο της πτώσης αστεροειδούς στη Γη είναι ένα από τα πιο γνωστά «αποκαλυπτικά» σενάρια- και εξετάζεται σοβαρότατα από διαστημικές υπηρεσίες και κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.











Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου συμβάντος θα ήταν προφανώς καταστροφικές, αλλά το πόσο καταστροφικές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.





Σε κάθε περίπτωση, πάντα είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τέτοια σενάρια, αναλυτικά ή πιο συνοπτικά- και ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της διαστημικής εταιρείας SpaceX, δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς έκανε πρόσφατα retweet μια ανάρτηση του λογαριασμού Wonder of Science (@wonderofscience), με βίντεο που αποδίδεται στο Discovery Channel.





Το θέμα του, όπως αναφέρεται στο εν λόγω tweet, είναι «πώς θα ήταν αν ο μεγαλύτερος αστεροειδής στο Ηλιακό Σύστημα συγκρουόταν με τη Γη».





Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν όντως έχει επιστημονική βάση η εν λόγω απεικόνιση, ωστόσο, σίγουρα είναι, αν μη τι άλλο, επιβλητική.



