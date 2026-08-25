Αρκαδία: Εμπρησμός φαρμακείου στην κάμερα – Όλες οι κινήσεις των δραστών

Καρέ – καρέ έχουν καταγραφεί οι δράστες, που τα μεσάνυχτα προς Δευτέρα (24/8/26) έβαλαν στόχο το φαρμακείο που βρίσκεται επί της εθνικής ...











Αμέσως μετά το συμβάν, οι δράστες εξαφανίστηκαν. Το μαγαζί, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του vlaxerna.gr έχει πάθει σοβαρές υλικές ζημιές.







Στο σημείο πήγε το ανακριτικό της Πυροσβεστικής ενώ η Αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στο σημείο πήγε το ανακριτικό της Πυροσβεστικής ενώ η Αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Αμέσως μετά το συμβάν, οι δράστες εξαφανίστηκαν. Το μαγαζί, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του vlaxerna.gr έχει πάθει σοβαρές υλικές ζημιές.

Καρέ – καρέ έχουν καταγραφεί οι δράστες, που τα μεσάνυχτα προς Δευτέρα (24/8/26) έβαλαν στόχο το φαρμακείο που βρίσκεται επί της εθνικής οδού, στον οικισμό Βλαχερνά στην Αρκαδία.Στις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το «Καλημέρα Αρκαδία» φαίνονται οι δύο δράστες να πλησιάζουν το φαρμακείο, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και φορώντας σκούρα ρούχα και μπουφάν με κουκούλες μέσα στο κατακαλόκαιρο…Ο ένας κρατάει μια σακούλα που μέσα, έχει δοχεία με το εύφλεκτο υγρό. Αφού ζυγίζουν προσεκτικά τις κινήσεις τους -αγνοώντας βέβαια ότι τους καταγράφει κάμερα- ρίχνουν το εύφλεκτο υγρό στο φαρμακείο και βάζουν φωτιά.