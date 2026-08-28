Ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα στους τούρκους «Μην Πλησιάζεται»... Δεν τον άκουσαν και τους βομβάρδισε!

Στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, αναφέρθηκε σε...



«Δεν εγκαταλείπουμε τη Γάζα»



«Δεν εγκαταλείπουμε τη Λωρίδα της Γάζας» ξεκαθάρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.



«Δεν θα υπάρξει ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας μέχρι να διαλυθεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί ολόκληρη η Γάζα» επέμεινε, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.



«Διατηρούμε την ελευθερία δράσης μας να χτυπήσουμε όποιον χρειάζεται. Αυτή είναι η ασφάλειά μας.



»Αυτή είναι η ύπαρξή μας. Η ασφάλεια είναι πάνω από όλα» υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Μας είπαν κατά τη διάρκεια του πολέμου: «Φύγετε από τη Λωρίδα της Γάζας και θα πάρετε τους ομήρους».



Τους είπα: «Θα πάρω όλους τους ομήρους με τον αντίθετο τρόπο, μέσω της βίας».

Στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.«Αποφάσισα ότι θα δημιουργήσουμε μια ζώνη ασφαλείας στη Συρία ενάντια στην πιθανότητα μιας τζιχαντιστικής εισβολής από την συριακή περιοχή.»Και στη βόρεια Συρία υπάρχει η Τουρκία. Έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Δεν θέλω να δω την Τουρκία να έρχεται νότια».«Το είπα αυτό, και το μετέφερα και στο συριακό καθεστώς: μην κατεβείτε, “μην τους αφήσετε να έρθουν νότια”. Το μετέφερα και στους Τούρκους.»Υπήρχε ένα συγκεκριμένο status quo, αλλά έσπασαν το status quo, ή σκόπευαν να το σπάσουν».«Έστειλα ένα μήνυμα -μέσω των Αμερικανών, με άλλα μέσα, και επίσης απευθείας στη Συρία- ότι δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο νότια της περιοχής όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία» διεμήνυσε ο Νετανιάχου.«Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη, και έπρεπε να το δείξουμε με αυτό που ονομάζουμε, στην ορολογία μας, “κινητικούς τρόπους”.»Έτσι το μεταφέραμε με κινητικούς τρόπους» σχολίασε σκωπτικά.Στη στρατιωτική ορολογία ο όρος κινητική βία/δράση είναι ευφημισμός που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πραγματικά στρατιωτικά πλήγματα -δηλαδή τη χρήση βομβών, πυραύλων ή πυρών- σε αντίθεση με τη διπλωματία, τις κυρώσεις ή τον ηλεκτρονικό/κυβερνοπόλεμο.«Δεν επιδιώκω αντιπαράθεση, αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στις προθέσεις του εχθρού.»Αν θέλεις να υπερασπιστείς το Κράτος του Ισραήλ, πρέπει συνεχώς να χτίζεις δυνατότητες που είναι ισχυρότερες από τις δυνατότητες του εχθρού και των εχθρών σου» διεμήνυσε ο Νετανιάχου.«Επειδή οι προθέσεις αλλάζουν. Και ξέρεις πότε αλλάζουν; Όταν είσαι αδύναμος.»Σου επιτίθενται όταν είσαι αδύναμος και σε σέβονται όταν είσαι δυνατός. Κάνουν επίσης ειρήνη με τους ισχυρούς».«Δεν κάνεις ειρηνευτικές συμμαχίες με τους αδύναμους.»Επομένως, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τη δύναμή μας».«Η πραγματικότητα αλλάζει ραγδαία. Μια δύναμη καταρρέει, μια άλλη δύναμη ανεβαίνει» δήλωσε αιχμηρά για την Άγκυρα.«Αλλά η πιο σημαντική δύναμη που πρέπει να ανέβει είναι η δική μας» υπογράμμισε.