Φωτιές στη Σαλαμίνα: Εμπρησμό βλέπουν οι κάτοικοι, το μαύρο αυτοκίνητο και ο μηχανισμός στο δάσος – «Το πέταξε και σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο εμπρησμού πίσω από τις καταστροφικές φωτιές στη Σαλαμίνα, καθώς εξετάζονται μαρτυρίες κ...

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο εμπρησμού πίσω από τις καταστροφικές φωτιές στη Σαλαμίνα, καθώς εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων για ύποπτες κινήσεις. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι είδε οδηγό μαύρου αυτοκινήτου να πετά λευκό αντικείμενο σε ξερά χόρτα, με τη φωτιά να εκδηλώνεται αμέσως μετά, ενώ ξεχωριστή καταγγελία αφορά τον εντοπισμό ύποπτου μηχανισμού κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά στο δάσος των Περιστεριών.Οι φωτιές στη Σαλαμίνα, που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στα Σελήνια, άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές, ενώ ο εμπρησμός συγκαταλέγεται στα σενάρια που διερευνώνται. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγει καταθέσεις και στοιχεία από τα σημεία έναρξης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα για τα αίτια.Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η μαρτυρία γυναίκας που μίλησε στο Star και, όπως ανέφερε, έχει ήδη καταθέσει στο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.Η ίδια περιέγραψε ένα «μαύρο αυτοκίνητο γυαλιστερό», το οποίο, όπως είπε, κινήθηκε προς το σημείο όπου βρίσκονταν πυροσβεστικές δυνάμεις και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.«Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και όπως είναι τα ξερά κρατάει ένα άσπρο πράγμα στα χέρια του αριστερά, το πετάει και αρπάζει σε κλάσματα δευτερολέπτου και γκαζώνει και φεύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.Κατά την ίδια, ο οδηγός είχε προηγουμένως μειώσει σημαντικά ταχύτητα. «Έκοψε ταχύτητα όμως για να το αφήσει αυτό», είπε, περιγράφοντας την κίνηση που της προκάλεσε εντύπωση.«Είχε φιμέ τζάμι πίσω»Η μάρτυρας έδωσε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το όχημα και τις κινήσεις του οδηγού. «Έκοψε τελείως ταχύτητα και μου έκανε εντύπωση γιατί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα», είπε, προσθέτοντας: «Είχε φιμέ τζάμι πίσω και αφού κόβει τελείως ταχύτητα, λες και πήγαινε ούτε με δέκα, αφήνει αυτό το άσπρο».Σύμφωνα πάντα με την περιγραφή της, η φωτιά εκδηλώθηκε αμέσως μετά. «Το αφήνει και με το που το αφήνει αρπάζει φωτιά, γκαζώνει και φεύγει και στη στροφή μπαίνει στο δικό του ρεύμα και φεύγει», ανέφερε.Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι επρόκειτο για εμπρησμό, η ίδια απάντησε κατηγορηματικά: «Καθαρά. Αυτό ήταν εμπρησμός εδώ. Λες και περιμέναν την πυροσβεστική να φύγει».Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.