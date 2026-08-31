Η Ελλάδα γίνεται ΦΡΟΥΡΙΟ... Έπεσαν οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και την Αμυντική Συμφωνίας Ελλάδος - Ισραήλ!

Αμυντική συμφωνία ύψους 3 δισ. ευρώ υπέγραψαν πριν λίγο, η Ελλάδα και το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας. Στο πλαίσι...

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα κατασκευάσει για την Ελλάδα ένα «πολυεπίπεδο» σύστημα άμυνας, βασισμένο στην ισραηλινή αρχιτεκτονική.Η συμφωνία περιλαμβάνει τα συστήματα David's Sling και Spyder, τα οποία κατασκευάζονται από τη Rafael, καθώς και το σύστημα Barak MX, που κατασκευάζεται από την Israel Aerospace Industries (IAI).Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, το Ισραήλ θα προμηθεύσει την Ελλάδα και με συστήματα Drone Dome, σε ξεχωριστή συμφωνία ύψους 26 εκατ. ευρώ.