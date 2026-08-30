Ο Παύλος μετά τον θάνατο του βασιλιά της Νορβηγίας: Οι δεσμοί μεταξύ των οικογενειών μας έχουν ενδυναμωθεί

Ο Παύλος Ντε Γκρες αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, ο οποίος ήταν θείος του. Σε ανάρτησή του στο Instagram, αναφέρθηκε ...





Ο Παύλος Ντε Γκρες αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, ο οποίος ήταν θείος του. Σε ανάρτησή του στο Instagram, αναφέρθηκε στη στενή φιλία του παππού του, βασιλιά Παύλου, με τον πατέρα του Χάραλντ, βασιλιά Όλαφ Ε΄ αλλά και τον δεσμό που είχε αναπτύξει ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Β΄, με τον βασιλιά Χάραλντ.Όπως έγραψε ο Παύλος Ντε Γκρες: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του αγαπημένου μου θείου, Βασιλέα Χάραλντ Ε’. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου βρίσκονται κοντά στην Βασίλισσα Σόνια, στον νέο Βασιλέα της Νορβηγίας, Βασιλέα Χάακον Η΄, και σε ολόκληρη τη Νορβηγική Βασιλική Οικογένεια, σε αυτή τη βαθιά οδυνηρή στιγμή.Ο Βασιλεύς Χάραλντ αφιέρωσε τη ζωή του στη Νορβηγία και στον λαό της, υπηρετώντας με αξιοπρέπεια, ζεστασιά και ακλόνητη αίσθηση καθήκοντος. Υπήρξε ένας ιδιαίτερα αγαπητός Βασιλεύς και ένας άνθρωπος με μεγάλη καλοσύνη, ήθος και ανθρωπιά.Οι δεσμοί μεταξύ των οικογενειών μας έχουν διατηρηθεί και ενδυναμωθεί μέσα από τις γενιές: από τη στενή φιλία του παππού μου, Βασιλέως Παύλου, με τον πατέρα του Βασιλέως Χάραλντ, Βασιλέα Όλαφ Ε΄, έως τον βαθύ δεσμό που συνέδεε τον πατέρα μου, Βασιλέα Κωνσταντίνο Β΄, με τον Βασιλέα Χάραλντ Ε΄, μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα. Οι δεσμοί αυτοί εξακολουθούν να ενώνουν τις οικογένειές μας μέχρι σήμερα.Η Μαρί-Σαντάλ και εγώ εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στη Βασίλισσα Σόνια, στον Βασιλέα Χάακον Η΄ και σε ολόκληρη την οικογένεια, καθώς και στον λαό της Νορβηγίας, που έχασε έναν βαθιά σεβαστό και αγαπημένο Βασιλέα. Καθώς ο Βασιλεύς Χάακον Η΄ αναλαμβάνει πλέον τις ευθύνες του Στέμματος, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει την εξαιρετική παρακαταθήκη του πατέρα του, με την ίδια αφοσίωση στη Νορβηγία και στον λαό της.Είθε ο Βασιλεύς Χάραλντ Ε΄ να αναπαυθεί εν ειρήνη. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, να παρηγορεί τον λαό της Νορβηγίας και να καθοδηγεί τον νέο Βασιλέα. Ας παραμείνει η μνήμη του αιώνια ζωντανή στις καρδιές μας, με αγάπη, σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη. Παύλος» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.