Τελικά το έκανε... Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τελικά την Πέμπτη (πρωινές ώρες ΗΠΑ) εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονομάζει επισήμως τη ...













Έρχεται δε, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά βρίσκονται και πάλι σε ένταση.





Πηγή: skai.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τελικά την Πέμπτη (πρωινές ώρες ΗΠΑ) εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονομάζει επισήμως τη λίμνη Οντάριο σε «Lake America» («Λίμνη Αμερική»), με την αλλαγή να τίθεται άμεσα σε ισχύ.Η λίμνη Οντάριο αποτελεί μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής και βρίσκεται στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά. Η ονομασία της είναι καθιερωμένη διεθνώς και χρησιμοποιείται από τις δύο χώρες.Η πρόταση του Τραμπ για «Lake America» ήταν ενταγμένη στις επανειλημμένες δηλώσεις του σχετικά με την αλλαγή ονομασιών και την προβολή της αμερικανικής ταυτότητας. Η αναφορά του όμως και τώρα η υπεογεγραμμένη απόφαση, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λόγω της γεωγραφικής θέσης της λίμνης και των αυξανόμενων τριβών με τον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ.